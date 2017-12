ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A AJF CONSTANŢA

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa convoacă Adunarea Generală Ordinară în data de 10.08.2013, la restaurantul Sport din Constanţa, cu următoarea ordine de zi: 1. Constatarea întrunirii cvorumului; 2. Aprobarea ordinii de zi; 3. Alocuţiunea preşedintelui AJF Constanţa; 4. Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului-verbal; 5. Prezentarea raportului privind activitatea Comitetului Executiv; 6. Prezentarea bilanţului contabil pe anul 2012; 7. Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori; 8. Stabilirea seriilor şi programului de desfăşurare a campionatului ediţia 2013-2014 pentru Liga a IV-a şi Liga a V-a; 9. Diverse.

FRF, VINOVATĂ PENTRU RETROGRADAREA RAPIDULUI

Acţionarul FC Rapid Bucureşti, Nicolae Cristescu, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că Federaţia Română de Fotbal (FRF) este vinovată pentru retrogradarea echipei Rapid, subliniind că luni vor fi demarate acţiuni în instanţă. „Mi se pare o nedreptate ieşită din comun în fotbalul românesc şi nu este singura. Nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat. Acum aflu cu stupoare că echipa care a retrogradat de două ori rămâne în locul Rapidului. Aflându-ne şi meritându-ne locul în prima ligă, am făcut nişte investiţii. Am luat 14 jucători consacraţi, pe care nu-i poţi aduce pe sume de doi lei. Ne-am făcut un proiect care ar fi dat rezultate în câteva etape. Este una dintre cele mai mari dezamăgiri din viaţa mea. Nu vom lăsa lucrurile aşa, sunt foarte mulţi sponsori care au venit alături de noi, s-au făcut contracte, dar, retrogradând, nu vor mai fi aproape de noi. În cursul zilei de luni vom demara acţiunile neesare. FRF şi Comitetul Executiv sunt vinovaţi”, a declarat Cristescu. TAS a anunţat, vineri, că a obligat Federaţia Română de Fotbal să înregistreze CS Concordia Chiajna în campionatul Ligii 1 din România pentru sezonul 2013-2014, în locul SC FC Rapid SA Bucureşti. Instanţa de la Lausanne a anulat astfel decizia luată de Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal pe 6 iulie, cu privire la meciul de baraj dintre CS Concordia Chiajna şi SC FC Rapid SA Bucureşti.

UEFA EUROPA LEAGUE

Rezultate înregistrate în ultimele partide disputate joi seară, în prima manşă a turului al treilea preliminar din UEFA Europa League: Slovan Liberec - FC Zürich 2-1 (Rabusic 66, 81 / Chiumiento 5-pen.); Skoda Xanthi - Standard Liege 1-2 (Die 36 / Bia 18, Ciman 74); St. Etienne - Milsami Orhei 3-0 (Brandao 3, 82, Cohade 21); Asteras Tripolis - Rapid Viena 1-1 (Zisopoulos 27 / Boyd 32-pen.); FC Swansea - Malmo FF 4-0 (Michu 37, Wilfried 55, 59, Pozuelo 86); Siroki Brijeg - Udinese Calcio 1-3 (Coric 77 / Di Natale 16, Muriel 31, 39); Slask Wroclaw - FC Bruges 1-0 (Plaku 65); FC Motherwell - Kuban Krasnodar 0-2 (I. Popov 52, 78); Hajduk Split - Dila Gori 0-1 (Iluridze 24); Estoril Praia - Hapoel Ramat Gan 0-0; FC Sevilla - Mladost Podgorica 3-0 (Bacca 19, Perotti 82-pen., Carrico 90) - atacantul Raul Rusescu a evoluat pentru FC Sevilla din minutul 76. Meciurile retur sunt programate pe 8 august.

BOKILA NU A FOST PĂSTRAT DE SAINT-ETIENNE

Atacantul Jeremy Bokila nu i-a impresionat pe oficialii AS Saint-Etienne la testele efectuate la această echipă, astfel că nu va fi transferat de gruparea franceză la care joacă şi Bănel Nicoliţă, informează „L’Equipe“. Bokila, aflat în conflict cu gruparea Petrolul Ploieşti privind contractul său, a fost testat, începând de marţi, de staff-ul tehnic al echipei AS Saint-Etienne. Fotbalistul olandez de origine congoleză susţine că grupările Petrolul şi Zulte Waregem, de unde a fost împrumutat de prahoveni, au ajuns la o înţelegere pentru un transfer definitiv, dar fără să obţină şi acordul său pentru a continua la echipa antrenată de Cosmin Contra. Considerându-se jucătorul formaţiei belgiene, Bokila, în vârstă de 24 de ani, a părăsit România la începutul lunii iulie şi îşi caută un angajament mai avantajos. Oficialii grupării ploieştene au afirmat că Bokila este în continuare sub contract cu Petrolul şi l-au ameninţat pe jucător că vor cere FIFA suspendarea lui. După ce a plecat de la Petrolul, Bokila a negociat cu mai multe grupări, printre care Rubin Kazan, AC Ajaccio, Crystal Palace şi Bolton Wanderers, fără să reuşească să încheie vreun contract.

CONDESCU AR PUTEA FI CERCETAT PENTRU ÎNŞELĂCIUNE

Preşedintele Federaţiei Naţionale Mine Energie şi al Consiliului de Administraţie al clubului de fotbal Pandurii Tg. Jiu, Marin Condescu, ar putea fi cercetat pentru înşelăciune în dosarul contractului de cesiune dintre club şi firma care asigura tichete de masă pentru mineri, ancheta fiind preluată de Parchetul Tribunalului Gorj, spun surse judiciare. Ancheta va fi continuată de Parchetul Tribunalului Gorj, după ce procurorii Parchetului Judecătoriei Tg. Jiu şi-au declinat competenţa în acest caz. Acuzat că ar fi falsificat contractul de cesiune, Condescu a fost deja audiat, luni, la Poliţia Gorj, declarând că nu are nicio problemă de natură penală şi că nu s-au comis ilegalităţi în acest dosar. Surse judiciare spun, însă, că Parchetul Judecătoriei Tg. Jiu a dispus începerea urmăririi penale faţă de liderul sindical pentru acuzaţiile de complicitate la abuz în serviciu şi uz de fals, încadrarea faptelor sale schimbându-se după audierile de la IPJ Gorj.

MIHAI ROMAN A FOST OPERAT

Fotbalistul echipei Toulouse, Mihai Roman, care a suferit în această săptămână o ruptură la tendonul lui Ahile, a fost operat joi şi ar putea fi indisponibil între şase şi nouă luni. Potrivit cotidianului „La Depeche“, Roman a suferit, la antrenamentul de miercuri dimineaţă, o ruptură totală de tendon. „Băiatul era distrus. Vom fi aproape de el. Vom face astfel încât Mihai să vină în fiecare zi la vestiare. Nu trebuie să rupem legătura”, a declarat antrenorul Alain Casanova. Roman a venit la Toulouse în această vară, fiind transferat de la Rapid Bucureşti. El a marcat trei goluri în meciurile amicale susţinute de Toulouse în perioada de pregătire.

ALEXANDRU IONIŢĂ A SEMNAT PE TREI ANI CU ORDUSPOR

Fotbalistul Alexandru Ioniţă, care a jucat ultima dată la Rapid Bucureşti, a semnat un contract pe trei ani cu gruparea Orduspor, a anunţat clubul de ligă secundă din Turcia. La Orduspor a evoluat în ultimele două sezoane românul Bogdan Stancu, însă acesta a fost transferat în această vară la Genclerbirligi, grupare de prim eşalon.

MAURI, SUSPENDAT ŞASE LUNI

Comisia de Disciplină a Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC) a decis, vineri, ca gruparea Lazio Roma, la care este legitimat şi Ştefan Radu, să fie amendată cu 40.000 de euro şi căpitanul echipei, Stefano Mauri, să fie suspendat şase luni, în cadrul scandalului meciurilor trucate, Calcioscommesse. Potrivit site-ului oficial al FIGC, o altă grupare, Lecce, a fost amendată cu 20.000 de euro. De asemenea, fotbalistul Carlo Gervasoni, care a ales să colaboreze cu justiţia civilă, a fost suspendat două luni. Jucătorul Mario Cassano a fost suspendat patru luni, Stefano Ferrario - şase luni, iar Alessandro Zamperini - doi ani. În iulie, procurorul Federaţiei Italiene de Fotbal, Stefano Palazzi, ceruse penalizarea clubului Lazio cu şase puncte în viitorul sezon, pentru implicarea în Calcioscommesse. Pe lângă penalizarea de şase puncte, procurorul a cerut şi o amendă de 20.000 de euro pentru clubul din Roma. Pentru formaţiile Genoa şi US Lecce, Stefano Palazzi a cerut câte trei puncte de penalizare. Palazzi a mai solicitat o suspendare de patru ani şi şase luni pentru căpitanul echipei Lazio Roma, Stefano Mauri. Stefano Palazzi s-a bazat pe dosarul din ancheta Parchetului din Cremona privind meciurile Lazio - Genoa (14 mai 2011) şi Lecce - Lazio (22 mai 2011). Calcioscommesse a izbucnit în iunie 2011, în Italia. Primele faze ale anchetelor efectuate de Parchetele din Cremona, Bari şi Napoli au condus la numeroase condamnări în plan sportiv. Procesul civil nu a avut încă loc.

BAYERN MUNCHEN S-A IMPUS LA AUDI CUP

Echipa Bayern Munchen a câştigat, joi seară, turneul Audi Cup, organizat pe „Allianz Arena” din Munchen, învingând în finală, cu 2-1 (Thomas Muller 66 - pen., Mandzukic 72 / Negredo 61), formaţia Manchester City, la care portarul Costel Pantilimon a fost integralist. Prestaţia lui Pantilimon a fost lăudată de site-ul oficial al clubului din Manchester. Locul 3 la Audi Cup a fost ocupat de AC Milan, care a învins tot joi seară, cu 1-0 (Kingsley Boateng 53), echipa Sao Paulo.

HEARTS OF MIDLOTHIAN NU MAI POATE TRANSFERA JUCĂTORI

Clubul scoţian Heart of Midlothian, care se confruntă cu grave probleme financiare, a primit din partea federaţiei naţionale o interdicţie de achiziţionare de jucători până în februarie 2014. Hearts a anunţat în această săptămână că are datorii de 29 de milioane de lire sterline (33,2 milioane de euro). Clubul din Edinburgh, cvadruplu campion al Scoţiei, ştia din iunie că va începe sezonul cu o penalizare de 15 puncte. Din 2004, gruparea este deţinută de omul de afaceri Vladimir Romanov.

RONALDINHO AR PUTEA AJUNGE LA BEŞIKTAŞ

Fotbalistul brazilian Ronaldinho, în vârstă de 33 de ani, ar putea să revină în Europa, la Beşiktaş Istanbul, potrivit declaraţiilor preşedintelui clubului turc, Nur Cebi. „Noi am făcut o ofertă clubului Atletico Mineiro, iar acum aşteptăm un răspuns. Suntem convinşi că Ronaldinho poate juca încă mulţi ani la nivel înalt”, a declarat preşedintele lui Beşiktaş, citat de „Gazzetta dello Sport“. Conducătorul de joc brazilian a avut un sezon plin cu Atletico Mineiro, cu care a câştigat Copa Libertadores pe 25 iulie. Tehnicianul echipei Beşiktaş, Slaven Bilic, a recunoscut că ar fi încântat să-l aibă pe Ronaldinho în lot.

NIKE AR PUTEA PIERDE CONTRACTUL CU PSG

După ce Arsenal Londra a trecut la firma de echipament sportiv Puma, gigantul american în articole sportive Nike ar putea pierde şi contractul cu Paris Saint-Germain. Contractul cu Nike, care expiră anul viitor, nu aduce decât 6,5 milioane de euro pe an campioanei Franţei, iar PSG ar dori să încaseze între 20 şi 30 milioane anual. Conform cotidianului „Le Parisien“, Nike nu ar fi dispusă să plătească această sumă, dar se pare că Adidas, Puma şi Burrda Sport ar fi interesate.

NOI „MIŞCĂRI DE TRUPE“ LA AS MONACO

AS Monaco l-a achiziţionat pe fundaşul central spaniol Borja Lopez, care evoluase în sezonul trecut la Sporting Gijon. Formaţia franceză nu a precizat nici suma transferului şi nici durata contractului. Borja Lopez a participat cu naţionala Spaniei la Campionatul European under 19, unde echipa a fost eliminată în semifinale. De asemenea, tânărul atacant italian al formaţiei AS Monaco, Gaetano Monachello, în vârstă de 19 ani, transferat de la Olympiakos Nicosia în luna iunie, a fost împrumutat la Cercle Bruges. Monachello este al şaselea jucător din lotul monegasc cedat la altă echipă sub formă de împrumut pentru sezonul 2013-2014, după portarul Martin Sourzac, fundaşii Jeremy Labor, Jerome Phojo şi atacanţii Dominique Pandor şi Edgar Salli.

SERBIA A CÂŞTIGAT CE U19

Reprezentativa de fotbal a Serbiei a câştigat pentru prima dată Campionatul European under 19, după ce a învins joi seară, la Marijampole (Lituania), cu 1-0 (Lukovic 57), echipa Franţei. Ediţia trecută a fost câştigată de Spania, eliminată în semifinale de Franţa.

CRIZA POLITICĂ AFECTEAZĂ FOTBALUL DIN TUNISIA

Meciurile de fotbal din competiţiile africane, programate în weekend în Tunisia, vor avea loc cu porţile închise, din cauza crizei politice care s-a instalat în această ţară, Poliţia nefiind în măsură să asigure securitatea partidelor. Decizia a fost luată de Ministerul de Interne, din cauza numeroaselor manifestaţii din toate guvernoratele (regiunile) ţării, care sunt supravegheate de forţele de ordine. Poliţia nu este în măsură să garanteze concomitent securitatea stadioanelor şi să încadreze manifestaţiile pro şi antiguvernamentale care se desfăşoară noaptea, la fel ca meciurile de fotbal, după sfârşitul Ramadanului. După asasinarea unui opozant, săptămâna trecută, Tunisia a fost aruncată într-o criză politică, agravată de un atac sângeros produs luni împotriva armatei (opt morţi), operaţiuni atribuire mişcării jihadiste. Partizani ai islamiştilor la putere şi militanţi ai opoziţiei organizează, de aproape o săptămână, manifestaţii nocturne rivale ce degenerează uneori în ciocniri.