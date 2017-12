ECHIPA DE BOX A RUSIEI VA PARTICIPA LA „CENTURA DE AUR”

Rusia va participa la turneul de box „Centura de Aur”, care se va desfăşura, în perioada 4-8 septembrie, la Constanţa, cu prima echipă, respectiv cu pugilişti la toate categoriile de greutate. Delegaţia Rusiei prezentă la ultimul Campionat European, de la Minsk, a avut în faza semifinalelor nouă dintre cei zece sportivi înscrişi în competiţie, excepţie făcând categoria 75 kg. Dintre cei nouă, şase au ajuns în finale, cinci dintre acestea fiind câştigate. Alături de România şi Rusia, Cuba a confirmat că va participa cu cea mai bună echipă la turneul de la Constanţa.

ROMÂNIA ŞI-A ASIGURAT ŞASE MEDALII LA CE DE BOX PENTRU ŞCOLARI

Delegaţia României şi-a asigurat şase medalii la Campionatele Europene de box pentru şcolari de la Dublin (Irlanda), care se desfăşoară în perioada 28 iulie - 4 august şi sunt rezervate pugiliştilor născuţi între 1 ianuarie 1999 şi 31 decembrie 2000 (13-14 ani). Cei şase români calificaţi în semifinale sunt Dorin Dovghi (categoria 38,5 kg), Cosmin Gîrleanu (41,5 kg), Claudiu Covaciu (48 kg), Albert Biro (65 kg), Cristian-Răzvan Filip (72 kg) şi Damian Gherbali (+76 kg). Campionatele Europene pentru şcolari, ajunse la ediţia a 11-a, au aliniat la start 160 de sportivi din 19 ţări, care se întrec la 18 categorii de greutate: 38,5 kg, 40 kg, 41,5 kg, 43 kg, 44,5 kg, 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 56 kg, 59 kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg, 72 kg, 76 kg, +76 kg.

CÎRSTEA, ÎNVINSĂ LA WASHINGTON

Perechea alcătuită din Sorana Cîrstea şi Yanina Wickmayer (Belgia) a fost eliminată în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Washington, dotat cu premii în valoare totală de 235.000 de dolari. Cîrstea şi Wickmayer au fost învinse de cuplul Irina Falconi (SUA) / Eva Hridnova (Cehia), cap de serie nr. 2, cu 6-3, 6-2, după 59 de minute de joc.

HĂNESCU ŞI MERGEA, ELIMINAŢI LA KITZBUHEL

Perechea formată din Victor Hănescu şi Florin Mergea a ratat calificarea în turul al doilea al probei de dublu din cadrul turneului de la Kitzbuhel (Austria), dotat cu premii totale de 467.800 de euro. Cei doi au fost învinşi în runda inaugurală de cuplul german Martin Emmrich / Christopher Kas, cap de serie nr. 4, cu 6-4, 6-2, după 65 de minute de joc.

HINGIS A REVENIT CU O VICTORIE ÎN CIRCUITUL WTA DE DUBLU

Jucătoarea elveţiană de tenis Martina Hingis, fost lider în clasamentul WTA, a revenit cu o victorie în circuitul de dublu, alături de sportiva slovacă Daniela Hantuchova. Cele două au învins în runda inaugurală a turneului de la Carlsbad (SUA), cu 6-1, 6-1, cuplul Julia Goerges (Germania) / Darija Jurak (Croaţia). „M-am simţit confortabil, mai ales în setul al doilea. Am returnat bine, am servit bine, totul a mers perfect. Mă simt bine mental. Am fost puţin încordată, dar în setul a doilea totul a revenit la normal”, a declarat Hingis, în vârstă de 32 de ani. Hingis s-a retras prima dată din activitate în 2003, la 22 de ani, din cauza accidentărilor repetate. Ea a revenit în circuit în 2006, dar nu a mai ajuns niciodată în topul WTA. Elveţianca s-a retras din nou în 2007, după ce a fost depistată pozitiv cu cocaină la Wimbledon. Hingis a susţinut tot timpul că este nevinovată.

AUSTRALIA - SPANIA, FINALA CM DE POLO FEMININ

Echipele naţionale feminine ale Australiei şi Spaniei s-au calificat în finala Campionatului Mondial de polo de la Barcelona. În semifinale, Australia a învins Rusia, cu 9-6, în timp ce Spania a trecut, cu 13-12, de Ungaria. Finala Campionatului Mondial de polo feminin se va disputa astăzi, atunci când sunt programate şi celelalte meciuri de clasament.

FERRARI NEAGĂ O EVENTUALĂ OFERTĂ PENTRU RAIKKONEN

Scuderia italiană Ferrari a negat orice negociere cu Kimi Raikkonen cu privire la revenirea finlandezului la echipa pe care a părăsit-o la sfârşitul sezonului 2009. Publicaţia germană „Bild“ a relatat miercuri că Ferrari a început negocierile cu Raikkonen pentru a semna un contract pentru sezonul 2014, în contextul apariţiei speculaţiilor cu privire la oferta primită de Fernando Alonso de la Red Bull, dar şi a certitudinii că înţelegerea lui Felipe Massa expiră la sfârşitul acestui an. Informaţia a fost însă negată de Renato Bisignani, directorul de comunicaţii al Scuderiei, care afirmă că toate zvonurile au plecat de la o fantezie a presei. La rândul său, un purtător de cuvânt al Scuderiei afirmă că luna august este o perioadă tipică pentru astfel de zvonuri şi oferă ca exemplu situaţia de anul trecut, când presa alcătuise o listă cu aproape zece piloţi care l-ar fi putut înlocui pe Massa în 2013. Potrivit presei germane, Ferrari i-a făcut lui Raikkonen o ofertă mai mare decât cea propusă de Red Bull: 15 milioane de dolari pe an, bonusuri de performanţă şi venituri din partea sponsorilor. Finlandezul este considerat drept principal favorit să-l înlocuiască la Red Bull Racing pe Mark Webber, care şi-a anunţat plecarea din Formula 1 la sfârşitul acestui sezon. Raikkonen a mai concurat pentru Ferrari în perioada 2007-2009 şi a câştigat un titlu mondial chiar în sezonul de debut, însă a renunţat la ultimul an de contract după ce scuderia italiană l-a recrutat pe Alonso.

FORD RANGER VA CONCURA ÎN RALIUL DAKAR 2014

Ediţia de anul viitor a Raliului Dakar, una dintre cele mai dificile competiţii de motorsport din lume, va avea la start şi două maşini Ford. Constructorul american a confirmat că va participa la eveniment cu două maşini Ford Ranger, a căror dezvoltare este gestionată de divizia din Africa de Sud a producătorului, prin intermediul grupului Neil Woolridge Motorsport. Ford a ales deja şi cei doi piloţi care vor concura în Dakar 2014: Lucio Alvarez, care a ocupat locul 10 la Raliul Dakar 2013, şi Chris Visser, campionul de cross-country din Africa de Sud în 2011. Raliul Dakar 2014 va avea loc în perioada 5-18 ianuarie.

VERA CECHLOVA A PRIMIT MEDALIA DE BRONZ PENTRU JO DIN 2004

Sportiva cehă Vera Cechlova, specialistă în aruncarea discului, a primit ieri, la Praga, medalia de bronz pentru Jocurile Olimpice din 2004, care i-a fost atribuită de Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) după descalificarea Irinei Iatcenko (Belarus) pentru dopaj. „Trăiesc un sentiment de mare satisfacţie. Este realizarea visului meu de sportivă”, a declarat Cechlova. Atleta în vârstă de 34 de ani a menţionat, în cadrul unei ceremonii organizate de Comitetul Olimpic Ceh (COV), că medalia primită reprezintă o recompensă pentru „toţi aceşti ani de aşteptare”. Cu o aruncare de 66,08 m, Cechlova s-a clasat pe locul 4 la Jocurile Olimpice din 2004. Iatcenko, locul 3, a avut o aruncare cu nouă centimetri mai bună decât Cechlova. Victoria i-a revenit sportivei ruse Natalia Sadova (67,02 m), iar pe poziţia a doua s-a clasat Anastasia Kelesidou (Grecia, 66,68 m). În urma unor teste antidoping realizate în 2012 s-a descoperit că Irina Iatcenko a folosit steroizi anabolizanţi. CIO a descalificat-o pe sportiva belarusă în decembrie 2012, iar în luna mai a decis ca medalia de la JO din 2004 să îi revină Verei Cechlova. De nouă ori campioana Cehiei, Cechlova a obţinut medalii de bronz la CM din 2005 şi la Campionatele Europene under 23, în 1999.