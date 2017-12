SPANIA - ITALIA, FINALA CE DE FOTBAL TINERET

Reprezentativele de fotbal ale Spaniei şi Italiei s-au calificat în finala Campionatului European de tineret, competiţie care se dispută în Israel. În semifinale Spania a învins Norvegia, scor 3-0 (Rodrigo 45, Isco 87, Morata 90), iar Italia a trecut de Olanda, scor 1-0 (Borini 79), într-un meci arbitrat de Ovidiu Haţegan. Finala competiţiei va avea loc marţi, de la ora 19.00.

MESSI L-A DEPĂŞIT PE MARADONA ÎN TOPUL MARCATORILOR

Reprezentativa de fotbal Argentinei a învins, vineri noapte, cu 4-0, naţionala statului Guatemala, într-un meci amical în care Lionel Messi a înscris trei goluri şi l-a depăşit pe Diego Maradona în topul celor mai buni marcatori ai selecţionatei argentiniene. Messi a înscris până în prezent 35 de goluri pentru naţionala ţării sale, în timp ce Maradona a înscris 34 de-a lungul carierei la selecţionata argentiniană. Lionel Messi l-a egalat astfel pe Hernan Crespo, dar este încă departe de performanţa de 56 de goluri a lui Gabriel Omar Batistuta.

GUARDIOLA VA FI PREZENTAT OFICIAL PE 24 IUNIE

Tehnicianul spaniol Josep Guardiola va fi prezentat oficial la Bayern Munchen într-o conferinţă de presă care va avea loc pe 24 iunie, la “Allianz Arena”, a anunţat, ieri, clubul german. Guardiola, în vârstă de 42 de ani, va conduce primul antrenament la formaţia bavareză două zile mai târziu. Antrenorul catalan îi succede în funcţie lui Jupp Haeynckes, care în acest sezon a câştigat cu Bayern Munchen trei trofee, Liga Campionilor, campionatul şi Cupa Germaniei.

NIGERIA A AJUNS LA CUPA CONFEDERAŢIILOR CU DOUĂ ZILE ÎNTÂRZIERE

Echipa naţională de fotbal a Nigeriei a ajuns, duminică dimineaţă, în Brazilia, pentru Cupa Confederaţiilor, cu două zile întârziere faţă de data anunţată iniţial, deoarece jucătorii au refuzat să facă deplasarea. Nigerienii ar fi trebuit să ajungă joi în Brazilia, dar fotbaliştii au refuzat să facă deplasare din cauza unui conflict cu federaţia cu privire la primele pe care ar fi trebuit să le încaseze în preliminariile Cupei Mondiale din 2014. În cele din urmă, jucătorii nigerieni s-au îmbarcat şi au ajuns la Belo Horizonte duminică dimineaţă. Echipa pregătită de Stephen Keshi va juca primul meci de la Cupa Confederaţiilor în această seară, de la ora 23.00, împotriva reprezentativei statului Tahiti. Jucătorii echipei naţionale a Nigeriei au refuzat, joi, să facă deplasarea la Cupa Confederaţiilor, după ce federaţia a decis înjumătăţirea primelor pentru meciurile cu Kenya (1-0) şi Namibia (1-1), din preliminariile Cupei Mondiale din 2014. Federaţia Nigeriană de Fotbal, aflată în mare criză financiară, le-a oferit fotbaliştilor o primă de 2.500 de dolari pentru cele două meciuri, dar jucătorii au refuzat şi au cerut dublu, aşa cum se stabilise iniţial.

INDEPENDIENTE A RETROGRADAT PENTRU PRIMA OARĂ ÎN ISTORIA CLUBULUI

Independiente Buenos Aires, una dintre cele mai titrate echipe din America de Sud, a retrogradat în liga a doua argentiniană pentru prima oară în istoria clubului. În penultima etapă a turneului Clausura, Independiente a pierdut, scor 0-1, cu San Lorenzo. Independiente ocupă locul 12 în clasament din 20 de echipe, dar în campionatul Argentinei se ia în considerare media de puncte din ultimele trei sezoane, care plasează echipa pe locul 19. Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing Club şi San Lorenzo sunt cele mai populare echipe din Argentina. Din cele cinci, Boca este singura care nu a retrogradat.

JUSTIŢIA ARGENTINIANĂ ANCHETEAZĂ TRANSFERURILE LUI LAVEZZI, PASTORE ŞI AGUERO

Justiţia argentiniană anchetează mai multe transferuri de jucători, între care şi cele ale lui Lavezzi, Pastore şi Aguero, a anunţat Ministerul Justiţiei din Argentina. Judecătorul Norberto Oyarbide analizează transferurile lui Lavezzi de la San Lorenzo la Napoli, Pastore de la Huracan la Palermo şi Aguero de la Independiente la Atletico Madrid. El suspectează „delicte de fraudă, asociere ilicită, evaziune fiscală la transferul unor jucători, între care Sergio Aguero, Ezequiel Lavezzi, Javier Pastore, Ricky Alvarez (Internazionale Milano) şi Jonathan Botinelli (River Plate)”. Zece persoane au fost reţinute şi s-au desfăşurat 150 de percheziţii în acest caz, inclusiv la cluburi importante ca Independiente, San Lorenzo, All Boys şi Racing, precum şi la Federaţia Argentiniană de Fotbal. Anchetatorii argentinieni bănuiesc că la mai multe transferuri s-au folosit ca intermediare cluburi chiliene sau din Uruguay pentru a păcăli fiscul din Argentina.

DECO, IERTAT PENTRU CONSUMUL DE FUROSEMID

Fotbalistul portughez Deco, depistat pozitiv cu furosemid în luna martie, la echipa Fluminense, a primit din partea justiţiei sportive braziliene permisiunea de a juca din nou. Tribunalul sportiv din Rio de Janeiro a considerat că Deco nu a avut intenţia de a consuma furosemid. Fostul internaţional portughez a primit 30 de zile de suspendare, ispăşite deja ca măsură preventivă, înainte de decizia justiţiei sportive. El va putea astfel să evolueze încă din prima etapă a următoarei ediţii a campionatului Braziliei. Furosemidul, o substanţă interzisă, este un diuretic folosit pentru a masca alte produse dopante. Deco a declarat că a fost contaminat de un complex de vitamine cumpărat la farmacie. El şi-a anunţat intenţia de a depune plângere împotriva farmaciei.

WILLY SAGNOL, SELECŢIONER AL NAŢIONALEI DE TINERET A FRANŢEI

Fostul internaţional francez Willy Sagnol urmează să preia conducerea selecţionatei de tineret a Franţei, a anunţat Noel Le Graet, preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal (FFF). În vârstă de 36 ani, fostul jucător al echipelor AS Monaco şi Bayern Munchen lucrează în prezent în cadrul FFF în calitate de responsabil cu selecţiile şi a condus speranţele franceze la ultima ediţie a Turneului de la Toulon, unde tinerii fotbalişti francezi s-au clasat pe locul 3. Reprezentativa Under 21 a Franţei nu mai are un selecţioner oficial din octombrie 2012, după concedierea lui Erick Mombaerts.

CEHUL MICHAL KADLEC VA JUCA LA FENERBAHCE

Internaţionalul ceh al echipei Bayer Leverkusen, Michal Kadlec, a fost transferat la Fenerbahce Istanbul, a anunţat clubul german. Valoarea transferului nu a fost precizată, dar este estimată la peste 5 milioane de euro. Kadlec avea contract cu Bayer până în 2015.

MICHAEL SKIBBE, ANTRENOR LA GRASSHOPPER ZURICH

Michael Skibbe a fost numit în funcţia de antrenor la echipa elveţiană Grasshopper Zurich, el semnând un contract pentru un sezon, cu opţiune de prelungire pentru încă un an. Skibbe, în vârstă de 47 de ani, a mai antrenat Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin, Galatasaray Istanbul şi Karabukspor. El îi succede în funcţie lui Uli Forte, plecat la Young Boys Berna.

AU DECEDAT DOI FOŞTI CAMPIONI MONDIALI CU GERMANIA

Doi foşti campioni mondiali cu echipa naţională de fotbal a Germaniei au decedat în aceste zile, Ottmar Walter, unul dintre eroii de la Berna din 1954, şi Heinz Flohe, component al reprezentativei care câştiga titlul mondial în 1974. Ottmar Walter, fratele mult mai celebrului Fritz Walter, a fost căpitanul naţionalei Germaniei în finala mondială din 1954, de la Berna, scor 3-2, în faţa selecţionatei Ungariei, considerată cea mai bună formaţie la acel moment. Ottmar Walter a decedat, duminică, la vârsta de 89 de ani, la Kaiserslautern. Heinz Flohe, campion mondial în 1974, a decedat, sâmbătă, la vârsta de 65 de ani, la Euskirchen, în apropiere de Koln. Flohe se afla în comă indusă din mai 2010. Fostul mijlocaş ofensiv a jucat aproape toată cariera la FC Koln şi a fost selecţionat de 39 de ori în reprezentativa Germaniei.