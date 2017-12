ARBITRII PARTIDEI HCM - PANDURII, SUSPENDAŢI ŞI RETROGRADAŢI

În urma prestaţiei foarte slabe a cuplului de arbitri Bogdan Anton şi Iulian Cristea (ambii din Iaşi), care au condus partida dintre HCM Constanţa şi Pandurii Tg. Jiu, scor 25-21, disputată duminică, în Sala Sporturilor, în etapa a 18-a a Diviziei Naţionale de handbal masculin, Comisia Centrală a Arbitrilor din cadrul Federaţiei Române de Handbal a luat decizia de a-i suspenda pe aceştia pe o perioadă de trei luni, fiind şi retrogradaţi din lotul naţional până la finalul sezonului competiţional 2012-2013.

ADRIAN MOISE, LOCUL 5 LA CE DE LUPTE LIBERE

Sportivul Adrian Ionuţ Moise s-a clasat, ieri, pe locul 5, la categoria 66 kg, în cadrul Campionatelor Europene de lupte libere de la Tbilisi (Georgia). Adrian Moise a avut un prim tur liber, după care a trecut de bulgarul Nikolai Kurtev, iar în următoarea confruntare a fost învins de turcul Yakup Gor, finalistul ulterior al categoriei. Moise a intrat în recalificări, l-a învins în prima dispută pe Dejan Mitrov (Macedonia), dar în cea de-a doua a cedat în faţa lui Ilias Bekbulatov (Rusia). Adrian Moise a încheiat competiţia pe locul 5. La categoria 96 kg, Michael Manea a fost eliminat în prima luptă de albanezul Egzon Shala. La feminin, tot ieri, prima româncă intrată în competiţie, la categoria 48 kg, Alina Vuc, a fost eliminată în primul tur, de sportiva bulgară Eliţa Vankova.

MECIUL BUTE - PASCAL, LA “CENTRE BELL” DIN MONTREAL

Meciul dintre boxerul român Lucian Bute, fost campion mondial IBF la categoria supermijlocie, şi canadianul Jean Pascal va avea loc pe 25 mai, la “Centre Bell” din Montreal. Negocierile dintre cele două părţi sunt în curs, iar în perioada următoare este aşteptat un anunţ oficial, după ce anterior s-a vehiculat şi posibilitatea ca meciul să aibă loc pe Stadionul Olimpic din Montreal. Promotorii intenţionează să facă un mare eveniment din acest meci, săptămâna dinaintea confruntării urmând să cuprindă mai multe întâlniri promoţionale, antrenamente publice şi conferinţe de presă. În vârstă de 33 ani, Bute are în palmares 31 de victorii (24 prin KO) şi o înfrângere. El şi-a pierdut centura de campion mondial IBF la supermijlocie în mai 2012, când a fost învins de britanicul Carl Froch prin KO tehnic în repriza a cincea, într-o gală desfăşurată la Nottingham (Anglia). Jean Pascal, pugilist de origine haitiană, are 30 de ani şi a fost campion mondial la categoria semigrea, în versiunea WBC. Canadianul a înregistrat în cariera sa 27 victorii (16 înainte de limită), două înfrângeri şi un egal.

COPIL, PE TABLOUL PRINCIPAL LA MIAMI

Tenismanul Marius Copil, locul 144 ATP, s-a calificat, ieri, pe tabloul principal al turneului de la Miami (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 5.244.125 de dolari. Copil l-a învins, în ultimul tur al calificărilor, cu 7-5, 6-4, după o oră şi 21 de minute, pe germanul Jean-Lennard Struff, poziţia 119 în ierarhia mondială. Pentru calificarea pe tabloul principal, Copil va primi 26 puncte ATP şi un cec în valoare de 8.370 de dolari.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Odată cu partidele disputate vineri (CSKA Moscova - Zalgiris Kaunas 70-61; Real Madrid - Unicaja Malaga 74-77; Panathinaikos Atena - Alba Berlin 82-58; FC Barcelona - Beşiktaş Istanbul 86-61) în etapa a 11-a din TOP16 a Euroligii de baschet masculin, cunoaştem trei echipe calificate în sferturile de finală: Anadolu Efes Istanbul şi Real Madrid - din Grupa E, respectiv FC Barcelona - din Grupa F. Etapa a 12-a - care programează prima partidă astăzi - va aduce multe clarificări în privinţa echipelor calificate mai departe, urmând să se joace câteva partide decisive. Meciul de astăzi, dintre cele două echipe germane ajunse în această fază, este singurul fără importanţă, ambele echipe fiind eliminate matematic din lupta pentru sferturile de finală, încă din etapa trecută! Brose şi Alba au de tranşat doar lupta pentru poziţiile 7-8 în Grupa E şi pentru... orgoliu! Programul de azi - Grupa E: Brose Baskets Bamberg - Alba Berlin (ora 21.45). Clasament: 1. Anadolu Efes Istanbul 9 victorii - 2 înfrângeri; 2. Real Madrid 9-2; 3. CSKA Moscova 8-3; 4. Panathinaikos Atena 7-4; 5. Unicaja Malaga 6-5; 6. Zalgiris Kaunas 4-7; 7. Alba Berlin 1-10; 8. Brose Bamberg 0-11. Clasament Grupa F: 1. FC Barcelona 10-1; 2. Montepaschi Siena 7-4; 3. Olympiacos Pireu 7-4; 4. BC Khimki 6-5; 5. Maccabi Tel Aviv 6-5; 6. Caja Laboral 6-5; 7. Fenerbahce Ulker Istanbul 2-9; 8. Beşiktaş Istanbul 0-11.

MIAMI HEAT, 23 DE VICTORII CONSECUTIVE ÎN NBA

Miami Heat, campioana en titre a Ligii Profesioniste Nord-Americane de Baschet (NBA), a obţinut, luni noapte, la Boston, în meciul cu Celtics, scor 105-103, a 23-a victorie consecutivă într-un sezon, depăşind performanţa echipei Houston Rockets, stabilită în sezonul 2007-2008. Recordul absolut, care este de 33 de victorii consecutive, aparţine echipei Los Angeles Lakers din sezonul 1971-1972. Ultima înfrângere a lui Heat datează din 1 februarie, în deplasare, cu Indiana Pacers. Miami Heat are nevoie de încă 11 victorii pentru a bate recordul celor de la Lakers, iar meciul cu Milwuakee Bucks, din 9 aprilie, ar putea fi cel care să le aducă recordul.

NIKI LAUDA, NEMULŢUMIT DE PNEURI

Fostul pilot Niki Lauda, membru în conducerea team-ului Mercedes, a criticat pneurile furnizate de Pirelli echipelor din Formula 1, fiind de părere că acestea creează confuzie chiar şi în rândul tehnicienilor, nu numai în cel al fanilor, informează motorsport.com. „Situaţia cu pneurile este absolut stupidă. Să creezi în mod artificial din ce în ce mai multe opriri la boxe este greşit. Publicul nu ştie dacă vor fi mai mult de două opriri la boxe. Pentru F1 este o direcţie fundamental greşită”, a declarat austriacul, fost triplu campion mondial, pentru Bild. Lauda a fost contrazis însă de Paul Hembery, reprezentant al producătorului italian Pirelli: „Mulţi fani ne-au spus că întrecerile de Formula 1 sunt mult mai captivante acum”. Duminică, în prima etapă a ediţiei 2013 a Campionatului Mondial de Formula 1, desfăşurată la Melbourne, grila de start îi punea în postura de mari favoriţi pe piloţii Red Bull, Sebastian Vettel şi Mark Webber, cei mai rapizi în calificări. Plecat de pe locul 6 al grilei, finlandezul Kimi Raikkonen, de la Lotus Renault, a câştigat Marele Premiu al Australiaei după ce a optat pentru o strategie cu numai două opri la boxe, una mai puţin decât ceilalţi piloţi din Top 6, iar timpul economisit astfel i-a adus o victorie clară, la peste 12 secunde de al doilea clasat, Fernando Alonso, de la Ferrari, şi la peste 22 de secunde de Vettel, situat pe locul 3.

ROLF SOERENSEN A RECUNOSCUT CĂ S-A DOPAT ÎN ANII ‘90

Rolf Soerensen, unul dintre cei mai titraţi ciclişti din Danemarca, a recunoscut că s-a dopat şi a folosit EPO de-a lungul carierei, după un an în care a dezminţit acest lucru. „Am luat EPO periodic în anii ‘90. În unele cazuri am luat şi cortizon. Nu am nicio scuză pentru ce am făcut, dar mă simţean obligat să procedez ca şi alţii”, a declarat fostul rutier, în vârstă de 47 de ani. Danezul, care a câştigat două etape în Turul Franţei, una în 1994 şi alta în 1996, a refuzat să ofere numele altor rutieri care se dopau în acea vreme. De-a lungul carierei sale, din 1986 până în 2002, Soerensen s-a impus în clasicele Liege-Bastogne-Liege (1993) şi Turul Flandrei (1997), a câştigat medalia de argint la JO 1996 şi a încheiat al doilea în Cupa Mondială din 1997 şi al treilea în 1989 şi 1991.

TIGER WOODS ŞI LINDSEY VONN FORMEAZĂ UN CUPLU

Doi dintre cei mai cunoscuţi sportivi americani, jucătorul de golf Tiger Woods şi schioarea Lindsey Vonn, au recunoscut, pe reţelele de socializare, că formează un cuplu. „Cred că nu era cel mai mare secret, dar da, ies cu Tiger Woods. Relaţia noastră a trecut de la prietenie la ceva mai serios în ultimele luni şi sunt foarte fericită. Nu voi spune mai mult pentru că vreau ca totul să rămână între noi doi, familia mea şi prietenii apropiaţi. Mulţumesc pentru înţelegere şi sprijin”, a scris Vonn, în vârstă de 28 de ani, pe Twitter şi Facebook. Woods, în vârstă de 37 de ani, care a divorţat în 2010, a recunoscut la rândul lui legătura cu Vonn: „S-a întâmplat ceva minunat, am întâlnit-o pe Lindsey Vonn. Am fost prieteni de mai mult timp, dar în ultimele luni ne-am apropiat şi acum locuim împreună. Mulţumim pentru sprijin şi pentru că ne respectaţi viaţa privată. Vrem să ne continuăm relaţia ca un cuplu obişnuit şi să ne continuăm şi vieţile de sportivi”.