PIŢURCĂ A RENUNŢAT LA MUTU, LOBONŢ, STOIAN ŞI MARICA

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Victor Piţurcă, a renunţat la Bogdan Lobonţ (AS Roma), Adrian Stoian (Chievo Verona), Adrian Mutu (AC Ajaccio) şi Ciprian Marica (Schalke ’04 Gelsenkirchen) pentru amicalul cu reprezentativa Australiei, programat pe 6 februarie, a anunţat Federaţia Română de Fotbal. În schimb, au fost convocaţi de principiu următorii opt fotbalişti care activează la cluburi din străinătate: Costel Pantilimon (Manchester City), Dorin Goian (Spezia), Gabriel Tamaş (West Bromwich Albion), Ştefan Radu (Lazio Roma), Răzvan Raţ (Şahtior Doneţk), Costin Lazăr (PAOK Salonic), Gabriel Torje (Granada CF) şi Bogdan Stancu (Orduspor). Lotul definitiv va fi anunţat după jocul amical România - Polonia, care se va disputa, sâmbătă, de la ora 21.45, pe “Estadio Ciudad” din Malaga. Meciul amical România - Australia este programat tot pe “Estadio Ciudad” din Malaga, miercuri, 6 februarie, de la ora 22.00.

IONEL GANEA, NOUL ANTRENOR AL UNIVERSITĂŢII CLUJ

Fostul atacant al echipei naţionale de fotbal a României, Ionel Ganea, a fost numit, ieri, antrenorul formaţiei Universitatea Cluj, el urmând să fie prezentat, astăzi, în noua sa funcţie, într-o conferinţă de presă. Ionel Ganea a negociat în ultimele două zile cu patronatul formaţiei clujene, iar joi a ajuns la o înţelegere, detaliile nefiind făcute publice. Ionel Ganea îl înlocuieşte pe Marius Popescu, care ar urma să rămână în staff-ul clubului. Ca antrenor, Ionel Ganea a mai pregătit echipele CSCA-Rapid Chişinău, Dinamo II Bucureşti şi Sănătatea Cluj, pentru perioade scurte de timp.

MAXIM A SEMNAT CU VFB STUTTGART

Clubul VfB Stuttgart a anunţat, ieri, pe site-ul oficial, că a obţinut serviciile jucătorului echipei Pandurii Târgu Jiu, Alexandru Maxim, acesta semnând un contract valabil până în 30 iunie 2017. Maxim va purta la Stuttgart tricoul cu numărul 44. „VfB Stuttgart este un club mare. Sunt foarte bucuros că am venit aici. Bundesliga este unul din cele mai importante campionate din lume. Este o oportunitate mare pentru mine şi o provocare să evoluez aici. Acum vreau să mă alătur colegilor cât mai curând şi să arăt ce pot“, a declarat Maxim. Transferul lui Alexandru Maxim a fost anunţat şi de site-ul oficial al grupării Pandurii. Cele două grupări nu au precizat valoarea transferului.

REVINE MARIUS NICULAE LA SPORTING LISABONA?

Sporting Lisabona a precizat, într-un comunicat dat publicităţii ieri, că legitimarea atacantului Marius Niculae ar putea fi în pericol, deoarece fotbalistul a jucat deja în acest sezon pentru două echipe, Dinamo Bucureşti şi FC Vaslui. „Referitor la posibila achiziţie a fotbalistului Marius Niculae, avocatul jucătorului a comunicat clubului Sporting că atacantul român a jucat în Supercupa României pentru o echipă diferită de cea pentru care a evoluat restul sezonului. Sporting Lisabona face toate eforturile, alături de federaţiile celor două ţări, pentru a clarifica situaţia lui Niculae. Sporting va începe procesul de legitimare fără ca transferul definitiv să fie afectat, în funcţie de un aviz final”, se arată într-un comunicat al clubului lusitan. Regulamentele FIFA nu permit ca un jucător să evolueze pentru mai mult de două cluburi într-un sezon, în intervalul 1 iulie - 30 iunie. Marius Niculae a jucat pentru Dinamo Bucureşti, pe 14 iulie 2012, în Supercupa României, după care a fost transferat la FC Vaslui. Marius Niculae a mai jucat la Sporting în perioada 2001-2005.

SUCIU, TRIMIS DE AC TORINO LA JUVE STABIA

Fotbalistul român Sergiu Suciu a fost împrumutat de clubul Torino grupării de eşalon secund Juve Stabia, a anunţat clubul torinez, ieri, pe site-ul oficial. „Torino FC anunţă că a cedat temporar clubului SS Juve Stabia drepturile privind prestaţiile sportive ale mijlocaşului Sergiu Suciu”, a precizat gruparea din Serie A.

FOSTELE GLORII ALE BRAZILIEI AU PREZENTAT AFIŞUL CUPEI MONDIALE

Mai multe glorii ale fotbalului brazilian, între care şi Ronaldo şi Bebeto, au prezentat afişul oficial al Cupei Mondiale din 2014, la mai puţin de 500 de zile până la începerea competiţiei organizate de Brazilia. Ceremonia a avut loc la Rio de Janeiro, în prezenţa secretarului general al FIFA, Jerome Valcke. La eveniment au mai participat Amarildo (campion mondial cu Brazilia în 1962), Carlos Alberto Torres (campion mondial în 1970) şi celebra fotbalistă Marta. Pe afiş apar două picioare de fotbalişti care se luptă pentru o minge, grafica reprezentând totodată şi harta Braziliei. Totul în culorile verde, albastru şi galben. Jerome Valcke a declarat cu această ocazie că stadioanele pentru Cupa Mondială vor fi gata în aprilie. Brazilia va găzdui Cupa Confederaţiilor în perioada 15-30 iunie 2013, competiţie considerată o repetiţie generală pentru CM.

BECKHAM VA JUCA LA PSG

Fotbalistul David Beckham, liber de contract de la sfârşitul anului trecut, când a plecat de la Los Angeles Galaxy, va evolua pentru Paris Saint-Germain. PSG a organizat aseară o conferinţă de presă, după ce Beckham a trecut vizita medicală, prezentând noul jucător. Starul englez, care a mai evoluat în cursul carierei sale la Manchester United, Real Madrid şi AC Milan, s-a antrenat în ultimele zile cu Arsenal Londra, pentru a-şi menţine forma fizică. Beckham avea posibilitatea să revină în Premier League, la Tottenham Hotspur sau Queens Park Rangers, echipe interesate de serviciile sale, însă a preferat să-şi continue cariera la PSG, formaţie antrenată de italianul Carlo Ancelotti. În vârstă de 37 ani, Beckham a câştigat de două ori Liga profesionistă nord-americană (Major League Soccer) cu Los Angeles Galaxy. Beckham va juca în Franţa în următoarele cinci luni, iar tot salariul său se va duce către o casă de copii. „Salariul meu va merge la o organizaţie caritabilă. Nu voi lua salariu de la PSG pentru aceste cinci luni. Am stabilit acest lucru cu Leonardo şi cu ceilalţi oficiali ai clubului. Este vorba despre o sumă importantă”, a declarat David Beckham în cadrul conferinţei de ieri.

SOUGOU A DEBUTAT CU GOL LA MARSEILLE

Fostul atacant senegalez de la CFR Cluj, Modou Sougou, a debutat cu gol la Olympique Marseille, într-un meci pe care echipa sa l-a câştigat cu 2-1 în faţa formaţiei Rouen, din liga a treia, în 16-imile de finală ale Cupei Franţei. Sougou, care a jucat până în min. 69 al partidei de miercuri, a înscris golul al doilea al oaspeţilor, în min. 60. Scorul a fost deschis de Valbuena, în min. 42, golul gazdelor fiind marcat de Dugimont, în min. 67. În optimile de finală ale Cupei Franţei, Marseille va întâlni formaţia Paris Saint-Germain.

ŞAHTIOR A REFUZAT 35 DE MILIOANE PENTRU WILLIAN!

Mircea Lucescu a refuzat oferta de 35 de milioane de euro a lui Anji Mahacikala pentru brazilianul Willian. Sky Sports mai susţine că ruşii ar putea mări oferta până când Şahtior Doneţk va accepta să se despartă de starul brazilian. Willian Borges da Silva are 24 de ani şi joacă pentru campioana Ucrainei din anul 2007, când a fost adus cu 19 milioane de dolari de la Corinthians. De el se mai interesează Chelsea şi Tottenham Hotspurs, campioana Europei fiind refuzată vara trecută de Şahtior, când a oferit pentru Willian 34 de milioane de euro. „Willian ar putea să plece, însă numai pentru preţul corect. Chelsea a fixat un preţ ţinând cont de zona de est, însă din punctul nostru de vedere oferta este sub nivelul actual al jucătorului. Noi aşteptăm, nu ne grăbim, jucătorul are doar 24 de ani”, spunea atunci Lucescu.

REMIZĂ ÎN EL CLASICO DIN COPA DEL REY

Real Madrid şi FC Barcelona au terminat la egalitate, scor 1-1 (Varane 81 / Fabregas 50), meciul din prima manşă a semifinalelor Cupei Spaniei, desfăşurat, miercuri seară, pe arena madrilenă “Santiago Bernabeu”. Au evoluat - Real Madrid (antrenor Jose Mourinho): Diego Lopez - Essien, Varane, Carvalho, Arbeloa - Khedira, Xabi Alonso - Callejon (58 Modric), Ozil, C. Ronaldo - Benzema (63 Higuain); FC Barcelona (antrenor Tito Vilanova): Pinto - Dani Alves, Pique, Puyol, Jordi Alba - Xavi, Busquets, Fabregas (85 Alcantara) - Pedro (76 A. Sanchez), Messi, Iniesta. Partida retur va avea loc pe 27 februarie, la Barcelona. Întâlnirea Atletico Madrid - FC Sevilla, din prima manşă a celeilalte semifinale, s-a jucat aseară, după închiderea ediţiei.

LAZIO, AMENDATĂ DE UEFA PENTRU COMPORTAMENTUL RASIST AL FANILOR

Lazio Roma, echipa internaţionalului român Ştefan Radu, a fost amendată de UEFA cu suma totală de 140.000 euro, pentru manifestările rasiste ale unora dintre suporterii săi la meciurile cu NK Maribor şi Tottenham Hotspur, din cadrul Europa League. Forul european a avertizat clubul din capitala Italiei că va disputa un meci din cupele europene cu porţile închise, dacă astfel de incidente se vor repeta în următorii doi ani. UEFA a precizat că a amendat-o pe Lazio cu 50.000 euro pentru comportamentul rasist al fanilor la meciul cu NK Maribor, din luna decembrie, precum şi pentru fumigenele şi petardele aruncate de tifosi romani. O altă amendă, de 90.000 euro, a fost dictată pentru diferite incidente care au avut loc cu ocazia meciului împotriva englezilor de la Tottenham, din luna noiembrie. Clubul Tottenham a fost amendat, la rândul său, cu 10.000 de euro, după ce fanii săi au fost implicaţi într-un incident care a avut loc pe Stadio Olimpico. De asemenea, NK Maribor a primit o amendă de 17.000 euro pentru carenţele organizatorice constatate la meciul împotriva lui Lazio. Toate cele trei cluburi au la dispoziţie trei zile pentru a face apel împotriva acestor sancţiuni.

MARIGA, ÎMPRUMUTAT DE INTER MILANO LA PARMA

Mijlocaşul kenyan MacDonald Mariga a fost împrumutat de gruparea Internazionale Milano, adversara echipei CFR Cluj în UEFA Europa League, clubului Parma, până la finalul sezonului. Conform site-ului oficial al clubului Internazionale Milano, acordul dintre cele două grupări include şi o opţiune pentru Parma de a cumpăra jumătate din drepturile jucătorului. Parma a fost prima echipă a lui Mariga în Italia, din 2007, când s-a transferat de la Helsingborg (Suedia). În 2010, kenyanul a fost achiziţionat de Internazionale Milano. Mariga a jucat pentru Inter în 36 de meciuri şi a înscris două goluri.

BOLOGNA L-A ÎMPRUMUTAT PE ACQUAFRESCA LA LEVANTE

Atacantul italian echipei Bologna, Robert Acquafresca, a fost împrumutat până la finalul sezonului la formaţia spaniolă Levante, a anunţat, ieri, site-ul oficial al UEFA. Acquafresca, în vârstă de 25 de ani, a evoluat pentru naţionalele under 17, 18, 19 şi la naţionala de tineret a Italiei şi a îmbrăcat tricourile formaţiilor AC Torino, Treviso, Cagliari, Genoa, Atalanta Bergamo şi Bologna. În acest sezon, atacantul italian a jucat şase meciuri pentru Bologna, dar nu a marcat niciun gol. În schimb, Levante a anunţat că a reziliat de comun acord înţelegerea cu mijlocaşul Oscar Serrano, în vârstă de 31 de ani.

SAMBA LA QUEENS PARK RANGERS

Fundaşul central congolez al echipei Anji Mahacikala, Christopher Samba, a semnat, joi, un contract pe patru ani şi jumătate cu formaţia Queens Park Rangers, a anunţat clubul englez. “Samba este un jucător de care avem mare nevoie. Este un monstru. Este excelent la baloanele înalte, este rapid, puternic şi este un lider”, a declarat Harry Redknapp, managerul grupării londoneze. Suma tranzacţiei nu a fost dată publicităţii, dar presa engleză a scris că este un record pentru QPR. Samba, în vârstă de 28 de ani, a mai jucat în cariera sa la echipele Sedan, Hertha Berlin şi Blackburn Rovers. Queens Park Rangers, ocupanta ultimului loc în Premier League, l-a mai achiziţionat în această iarnă pe atacantul francez Loic Remy de la Olympique Marseille.