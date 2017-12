CINCI JUNIORI AI ACADEMIEI HAGI LA NAŢIONALA U19

Echipa naţională under 19 a României va participa, în perioada 25-30 mai, la Turul de Elită al Campionatului European. Jucătorii pregătiţi de Ovidiu Stîngă fac parte din Grupa 3, alături de Ungaria, Germania şi Serbia (gazda turneului). Selecţionerul României a convocat pentru această acţiune 18 jucători, cei mai mulţi provenind de la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”. De la proaspăta campioană naţională au fost convocaţi cinci jucători: Alexandru Buzbuchi, Cristian Gavra, Ionuţ Puţanu, Bogdan Ţîru şi Gabriel Iancu. Pentru a se califica la turneul final al CE, România U19 trebuie să câştige turneul din Serbia. Programul României U19 la Turul de Elită - astăzi: România U19 - Ungaria U19 (ora 17.30), duminică: România U19 - Germania U19 (ora 17.30), miercuri, 30 mai: România U19 - Serbia U19 (ora 18.00).

ACADEMIA HAGI 1998 MERGE LA “CUPA PRO 98”

Campioana juniorilor D în 2011, grupa de juniori 1998 a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, pregătită de Marius Codescu, va participa în acest weekend, la Rm. Sărat, la ediţia a doua a turneului Cupa Pro 98. Cele opt echipe participante au fost împărţite în două grupe - Grupa A: Academia Hagi, FC Braşov, FC Argeş, Concordia Chiajna; Grupa B: Onix Rm. Sărat, Oţelul Galaţi, Sportul Studenţesc Bucureşti, Ceahlăul Piatra Neamţ. Programul formaţiei constănţene este următorul - astăzi: Academia Hagi - FC Argeş (ora 18.00), sâmbătă: Academia Hagi - Concordia Chiajna (ora 9.00) şi Academia Hagi - FC Braşov (ora 18.00). Duminică sunt programate finalele. Academia Hagi 1998 este deţinătoarea trofeului. Trupa lui Marius Codescu s-a impus anul trecut la ediţia inaugurală, după ce a înregistrat următoarele rezultate: 3-2 cu FC Braşov, 0-0 cu Petrolul Ploieşti şi 6-0 cu Onix Rm. Sărat.

NEŞU POATE STA ÎN PICIOARE CU AJUTORUL UNUI APARAT

Fotbalistul Mihai Neşu, imobilizat într-un scaun cu rotile după accidentul suferit în mai 2011, urmează un program de recuperare în SUA şi în cadrul acestuia efectuează exerciţii la un aparat de fitness care îl ajută să stea din nou în picioare şi să îşi mişte corpul. „Stau în picioare din nou şi îmi mişc un pic corpul după un an, graţie unui extraordinar aparat”, a postat Neşu pe contul său de Twitter. Neşu s-a accidentat, pe 10 mai 2011, la coloană în urma unei ciocniri cu coechipierul său Alje Schut, fiind transportat de urgenţă la spital, unde i s-a descoperit o vertebră cervicală fracturată. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale de cinci ore, în care i-a fost refăcută vertebra fracturată din zona cervicală, însă o parte a corpului său a rămas paralizată.

ANDONE RĂMÂNE LA CFR

Patronul clubului CFR Cluj, Arpad Paszkany, a declarat, ieri, că antrenorul Ioan Andone va mai rămâne încă trei ani la gruparea ardeleană. În vârstă de 52 de ani, Andone a fost numit antrenor principal la CFR Cluj în aprilie şi a reuşit câştigarea titlului.

CITY’US ŞI SPICOM ÎŞI DISPUTĂ TITLUL NAŢIONAL LA FUTSAL

Echipele City’us Tg. Mureş, campioana en titre, şi Spicom Sf. Gheorghe s-au calificat în finala Ligii I de futsal, care se va disputa după sistemul “cel mai bun din trei meciuri”. În manşa a doua a semifinalelor, City’us a învins pe ACS Odorheiu Secuiesc, cu 15-2, după ce câştigase şi meciul tur, din deplasare, cu 13-2. Spicom s-a calificat în premieră în finală, după ce în retur a dispus cu 6-4 de United Galaţi. În tur, Spicom câştigase cu 12-9. În finală, prima confruntare este programată pe 28 mai la Sf. Gheorghe (ora 20.00), iar următoarea la Tg. Mureş, pe 4 iunie (ora 20.00). În caz de egalitate la victorii, meciul decisiv va avea loc tot la Tg. Mureş.

FC NORDSJAELLAND, ÎN PREMIERĂ CAMPIOANĂ A DANEMARCEI

FC Nordsjaelland a cucerit primul său titlu de campioană a Danemarcei, în urma victoriei cu 3-0 înregistrată în faţa formaţiei AC Horsens, miercuri seară, în ultima etapă a sezonului. Înfiinţată în anul 2003, modesta echipă din Farum, localitate situată la 20 km nord de capitala daneză, a pus astfel capăt dominaţiei lui FC Copenhaga, câştigătoarea titlului în ultimele trei sezoane. Nordsjaelland, care şi-a asigurat participarea în preliminariile Ligii Campionilor, mai are în palmares două Cupe ale Danemarcei, cucerite în 2010 şi 2011.

DROGBA, ÎNTRE CHINA ŞI JUVENTUS

Ziarul englez The Sun scrie că Didier Drogba este pe lista lui Juventus Torino, campioana Italiei. Italienii sunt dispuşi să-i ofere o sumă de 10 milioane de lire sterline la semnătură. Dar salariul pe care sunt dispuşi să-l plăteacă alb-negrii nu se compară cu cel oferit de chinezii de la Shanghai Shenhua, de 10 milioane de euro pe an. La Juventus însă, Drogba are şansa de a rămâne la un nivel înalt în fotbal.

DIEGO LOPEZ VA JUCA PENTRU FC SEVILLA

FC Sevilla l-a achiziţionat pe portarul Diego Lopez, de la Villarreal, formaţie care a retrogradat în liga secundă spaniolă la finalul sezonului. Lopez, în vârstă de 30 ani, a petrecut ultimele cinci sezoane la Villarreal, pe care a ajutat-o să se claseze pe locul secund în ediţia 2007-2008 din Primera Division. El a semnat un contract pe cinci ani cu FC Sevilla, echipă care a ocupat poziţia a 9-a la finalul actualei ediţii a campionatului spaniol. Produs al centrului de formare din cadrul clubului Real Madrid, Diego Lopez a făcut parte din lotul Spaniei la Cupa Confederaţiilor 2009, desfăşurată în Africa de Sud.

M’VILA, APROAPE DE MANCHESTER UNITED

Unul dintre cei mai talentaţi fotbalişti francezi din noul val, Yann M’vila (21 de ani, aflat sub contract cu Rennes până în iunie 2015), este foarte aproape de un transfer la Manchester United, deşi se afla în discuţii cu Arsenal Londra. Managerul ”Tunarilor”, Arsene Wenger, a considerat că Rennes cere prea mult pentru jucător şi a renunţat la tânărul internaţional francez (18 selecţii).