LIGA A II-A LA FOTBAL, SERIA 1

Rezultatele înregistrate vineri în etapa a 21-a din Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal: Viitorul Constanţa - FC Snagov 3-0 (la “masa verde”, oaspeţii nu s-au prezentat la meciul de la Ovidiu), Victoria Brăneşti - FC Farul Constanţa 0-3 (la “masa verde”), FCM Bacău - Callatis Mangalia 1-2, Săgeata Năvodari - Dunărea Galaţi 0-0, FC Botoşani - Dinamo II Bucureşti 2-1, Astra II Giurgiu - Delta Tulcea 0-1, CS Otopeni - Gloria Buzău 1-2, CSMS Iaşi - CF Brăila 3-0. Clasament: 1. Viitorul Constanţa 40p (golaveraj: 31-14), 2. Delta Tulcea 37p (27-20), 3. Săgeata Năvodari 36p (34-21), 4. CSMS Iaşi 36p (28-19), 5. FC Botoşani 33p (31-22), 6. Callatis Mangalia 32p (36-30), 7. CF Brăila 32p (27-29), 8. FC Farul Constanţa 30p (31-29), 9. Astra II Giurgiu 29p (27-30), 10. Dunărea Galaţi 28p (26-25), 11. FCM Bacău 28p (26-26), 12. CS Otopeni 25p (23-25), 13. FC Snagov 24p (29-36), 14. Dinamo II Bucureşti 20p (19-27), 15. Gloria Buzău 17p (17-36), 16. Victoria Brăneşti 15p (17-40).

LIGA A II-A LA FOTBAL, SERIA A 2-A

Rezultatele înregistrate vineri în etapa a 21-a din Seria a 2-a a Ligii a II-a la fotbal: Chindia Tîrgovişte - CSM Rm. Vîlcea 2-1, Unirea Alba Iulia - Gloria Bistriţa 1-2, Luceafărul Oradea - FC Bihor 1-0, FC Maramureş - ALRO Slatina 1-0, FC Argeş - Juventus Bucureşti 2-1, UTA - FC Olt 2-1, Gaz Metan Severin - FC Timişoara 1-1, Mureşul Deva - Arieşul Turda 3-0 (la “masa verde”). Clasament: 1. Gloria Bistriţa 50p (golaveraj: 43-16), 2. FC Timişoara 46p (34-13), 3. Chindia Tîrgovişte 35p (26-14).

TRICOLORII VOR JUCA ÎN ELVEŢIA ŞI AUSTRIA

Federaţia Austriacă de Fotbal a anunţat, vineri, pe site-ul său oficial, că partida amicală cu România, programată pe 5 iunie, se va disputa pe Stadionul “Tivoli” din Innsbruck, de la ora 21.30, în timp ce Federaţia Elveţiană de Fotbal a decis ca meciul cu România să se desfăşoare pe 30 mai, la Lucerna. Austria va mai disputa un meci amical împotriva Ucrainei, pe 1 iunie, pe acelaşi stadion, care are o capacitate de 17.000 de locuri. Stadionul “Tivoli” a găzduit meciuri la EURO 2008, dar capacitatea acesteia a fost redusă de la 30.000 de locuri. Partida Elveţia - România se va disputa pe “Swissporarena”, un stadion inaugurat în 2011 şi a cărui capacitate este de 19.000 de locuri, dintre care 16.000 pe scaune.

MARADONA ÎL ACUZĂ PE OLĂROIU

Tehnicianul echipei Al Wasl, Diego Armando Maradona, a declarat că antrenorul adversarei de sâmbătă din campionatul Emiratelor Arabe Unite, Al Ain, Cosmin Olăroiu, cu care se află în conflict din noiembrie 2011, este “o persoană nepoliticoasă”, informează The National. Argentinianul a precizat că a refuzat să dea mâna cu Olăroiu după un meci disputat în luna decembrie a anului trecut: „A vrut să dea mâna cu mine, după moartea mamei mele, dar am refuzat, pentru că eu nu dau mâna cu oamenii nepoliticoşi”. Pe 29 decembrie 2011, Maradona a fost amendat de Comisia de Disciplină a Federaţiei de Fotbal din Emiratele Arabe Unite, pentru că l-a jignit pe Cosmin Olăroiu. Maradona a fost amendat cu suma de 2.450 de dolari pentru că a spus despre Olăroiu, într-o conferinţă de presă, că este “nepoliticos”. Cei doi antrenori se află în conflict de la un meci disputat în luna noiembrie, când Al Ain s-a impus cu scorul de 1-0, iar tehnicianul argentinian s-a plâns că Olăroiu a sărbătorit “într-un mod nepoliticos” golul marcat de jucătorii săi. De atunci, cei doi tehnicieni s-au jignit reciproc, Olăroiu lăsând să se înţeleagă că Maradona se droghează, în timp ce fostul star argentinian a pus la îndoială capacităţile românului de a fi un antrenor bun.

DIN LIGA A TREIA ÎN UEFA EUROPA LEAGUE!

Echipa de liga a 3-a Quevilly, revelaţia actualei ediţii a Cupei Franţei la fotbal, a reuşit să se califice în finala competiţiei, graţie victoriei cu 2-1 (Herouat 63, Laup 90+3 / Feret 8) înregistrată joi seară în faţa formaţiei Stade Rennes. Quevilly va întâlni în finala care va avea loc pe 28 aprilie, pe “Stade de France”, echipa Olympique Lyon, care a învins în cealaltă semifinală, cu 4-0, formaţia de liga a 3-a Gazelec Ajaccio. Câştigătoarea Cupei Franţei este calificată direct în viitoarea ediţie a Europa League. Quevilly, care în tururile precedente a eliminat pe Olympique Marseille, va juca automat în Cupele Europene, indiferent de rezultatul finalei, dacă Lyon va obţine la rândul său calificarea în UEFA Champions League sau UEFA Europa League prin intermediul poziţiei ocupate în campionat (locul 4 acum) sau va câştiga Cupa Ligii Franţei. Reprezentanta unei localităţi cu 22.000 de locuitori, Quevilly este pe locul 14 (din 20 de echipe) în National (liga a treia în Franţa)!

JUVENTUS, 30.000 DE EURO AMENDĂ PENTRU SCANDĂRI RASISTE

Clubul Juventus Torino a fost amendat cu 30.000 de euro şi a primit un avertisment din partea Comisiei de Disciplină pentru scandările rasiste ale publicului la meciul de pe teren propriu cu Lazio Roma, disputat miercuri, scor 2-1. Potrivit La Repubblica, scandările rasiste ale fanilor au fost la adresa jucătorului francez Modibo Diakite.

CRUYFF, DORIT CA DIRECTOR SPORTIV DE FC LIVERPOOL

Nemulţumită de evoluţia slabă a echipei în acest sezon, conducerea clubului FC Liverpool a început să taie în carne vie! Prima victimă a fost Damien Comolli, şeful secţiei de fotbal, considerat vinovat pentru achiziţiile de peste 135 de milioane de euro care însă nu au dat satisfacţie. În locul său, americanii îl vor pe celebrul Johan Cruyff, căruia i s-a propus să fie director sportiv. Aducerea lui Cruyff ar fi o adevărată lovitură de imagine pentru cei de la Liverpool, pe lângă avantajele pe plan sportiv. De asemenea, Louis van Gaal şi Txiki Begiristain, fost antrenor, respectiv director sportiv la FC Barcelona, sunt şi ei în vizorul lui Tom Werner, preşedintele american al lui Liverpool. Antrenorul Kenny Dalglish a primit vot de încredere, însă meciul cu Everton din semifinala Cupa Angliei, programat sâmbătă, poate fi decisiv pentru viitorul său.

ANELKA, ANTRENOR-JUCĂTOR LA SHENHUA

Fostul internaţional francez Nicolas Anelka va deveni antrenor-jucător la echipa Shanghai Shenhua, alături de Jean Tigana, a anunţat joi clubul chinez, care a dezminţit în acest fel zvonurile privind concedierea antrenorului francez. Shenhua a demis totuşi trei antrenori secunzi, confirmând astfel parţial informaţiile apărute în presă cu o zi înainte. „Nicolas Anelka, începând de astăzi, va avea statutul de antrenor-jucător şi va participa la conducerea antrenamentului cotidian al echipei”, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul clubului, unde nu se face totuşi nicio menţiune legată de Tigana.

G. ROSSI RATEAZĂ EURO 2012

Giuseppe Rossi, internaţionalul italian al echipei Villarreal, va fi indisponibil cel puţin şase luni şi va rata EURO 2012, după ce a suferit din nou o ruptură de ligamente încrucişate la piciorul drept, în momentul în care se pregătea să revină dup o altă accidentare. „Giuseppe Rossi a fost victima unei noi accidentări la antrenamentul de vineri dimineaţă şi, din nefericire, va fi indisponibil şase luni. El a suferit o ruptură de ligament încrucişat anterior la genunchiul drept şi va fi operat. Villarreal va anunţa în zilele următoare data şi locul operaţiei”, a anunţat clubul spaniol pe site-ul oficial. Jucătorul se pregătea să revină după ce absentase de pe teren din 26 octombrie 2011, când s-a accidentat la acelaşi picior la meciul cu Real Madrid. Giuseppe Rossi are 27 de selecţii în naţionala Italiei.

SECURITATEA ŞI HULIGANISMUL, CHESTIUNI CHEIE ÎNAINTEA EURO 2012

Preşedintele UEFA, Michel Platini, a declarat, joi seară, la Varşovia, că securitatea şi huliganismul rămân chestiunile cheie înainte de turneul final al Campionatului European de fotbal din acest an, competiţie caree se va desfăşura în Polonia şi Ucraina, în perioada 8 iunie - 1 iulie. Preşedintele UEFA a precizat că turneul va fi formidabil. Ministerul Polonez de Interne a anunţat, joi, că 9.000 de angajaţi ai Poliţiei vor asigura ordinea cu ocazia Campionatului European. De asemenea, aproximativ 7.600 de stewarzi îi vor ajuta pe fani în timpul sejurului lor în Polonia. Meciurile din Polonia din cadrul EURO 2012 se vor disputa în oraşele Varşovia, Gdansk, Poznan şi Wroclaw.

FC SANTOS ÎMPLINEŞTE 100 DE ANI DE EXISTENŢĂ

Celebrul club brazilian FC Santos, la care s-a lansat şi a evoluat Pele, sărbătoreşte cu fast, sâmbătă, împlinirea a 100 de ani de existenţă. Modesta formaţie de cartier fondată pe 14 aprilie 1912, într-un port din statul Sao Paulo, a devenit în anii 1960 şi 1970 cunoscută în întreaga lume: planeta era fascinată de un anume Edson Arantes do Nascimento, supranumit Pele. „În istoria fotbalului, rar s-a întâmplat ca numele unui club şi cel al unui jucător să fie legate atât de strâns. Timp de 20 de ani, Santos-ul lui Pele ne-a făcut să visăm prin jocul său”, notează FIFA pe site-ul oficial. În vârstă de 71 de ani, Pele a jucat la Santos în perioda 1956-1974 şi s-a retras din activitate în 1977, după un contract la New York Cosmos. Momentele de glorie ale lui Pele din anii ‚60 sunt incontestabile, atunci el reuşind să câştige majoritatea titlurilor naţionale şi internaţionale, alături de alte vedete precum Zito, Pagao, Pepe (al doilea marcator, după Pele) şi Coutinho. Printre starurile care au bucurat publicul de pe stadionul “Vila Belmiro” se mai numără Ze Carlos, Carlos Alberto, Toninho şi Edu. Clubul brazilian a intrat în istorie şi prin faptul că a întrerupt două războaie, în 1969, când echipa se afla în turneu în Africa. La FC Santos a jucat şi Robinho, iar în prezent evoluează Neymar. FC Santos, locul 11 în ediţia 2011 a campionatului brazilian, a câştigat opt titluri naţionale (un alt record) şi şapte trofee internaţionale, între care trei Copa Libertadores şi două Cupe Intercontinentale.

GREVĂ PE STADIOANELE CM 2014

Muncitorii constructori de pe stadioanele CM din 2014, arene situate în nord-estul Braziliei, îşi continuă greva, solicitând salarii mai mari şi alte beneficii. La Fortaleza, greva a intrat în a doua săptămână, după ce o ofertă a companiilor implicate a fost respinsă. Muncitorii de la Natal au rămas de asemenea în greva anunţată de 10 zile, în pofida unei hotărâri judecătoreşti de revenire la lucru. Sindicatul muncitorilor care lucrează la stadionul “Castelao” din Fortaleza a anunţat că lucrul nu se va relua până la o ofertă îmbunătăţită a patronatului. Recent, organizatorii CM 2014 anunţau că arena “Castelao” este aproape de finalizare, cu 60 la sută din lucrări realizate. Acest stadion va găzdui şase meciuri la CM 2014 şi alte jocuri la Cupa Confederaţiilor din 2013. Companiile de construcţii de la Fortaleza, Galvao Enghenaria şi Andrade Mendonca au anunţat că au oferit salarii mai mari cu procente între 14 şi 21 la sută, creşteri care depăşesc inflaţia estimată din Brazilia. Muncitorii vor salarii mai mari, dar şi un plan de asigurări îmbunătăţit, condiţii mai bune de lucru şi o cotă din profitul companiilor. Alte mişcări greviste, de mai mică amploare, s-au înregistrat şi la stadioanele “Maracana” din Rio de Janeiro, “Fonte Nova” din Salvador, “Mineirao” din Belo Horizonte şi “Pernambuco” din Recife.

WENGER CERE, DIN NOU, INTRODUCEREA TEHNOLOGIEI VIDEO

Arsene Wenger, managerul francez al formaţiei engleze Arsenal Londra, şi-a reafirmat dorinţa de introducere a tehnologiei video în fotbalul profesionist, apreciind că aceasta ar ajuta arbitrii să ia decizii corecte. „Weekend-ul trecut a fost foarte prost în ceea ce priveşte deciziile arbitrilor. Autorităţile fotbalistice trebuie să facă ceva. Imaginile video ar veni în ajutorul arbitrilor şi nu le-ar ştirbi autoritatea. Dimpotrivă, le-ar da mai mult credit, mai multă autoritate şi ar reduce numărul greşelilor. Arbitrii ar putea opri jocul pentru a vedea o fază în reluare şi pentru a lua decizia corectă”, a spus tehnicianul francez. Wenger nu crede că arbitrii sunt slabi, ci jocul este prea rapid. „Este imposibil pentru un om să vadă tot. Cu reluarea, din 100 de situaţii, ar fi mai puţine greşeli, deoarece arbitrii ar fi ajutaţi”, a precizat Wenger.