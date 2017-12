JUCĂTORII NAŢIONALEI DE FUTSAL, RECOMPENSAŢI

Fiecare component al echipei naţionale de futsal a României va primi câte 2.700 de euro, în lei la cursul zilei, ca recompensă pentru performanţa izbutită în Croaţia: calificarea în premieră în sferturile de finală ale Campionatului European. Naţionala României a fost învinsă de Spania, campioana continentală, cu scorul de 8-3 (4-2), luni, la Zagreb, în sferturile de finală ale CE 2012. Celelalte rezultate din sferturi: Croaţia - Ucraina 1-1, 3-1 la lovituri de departajare; Rusia - Serbia 2-1; Italia - Portugalia 3-1. Aseară, în semifinale, Croaţia a întâlnit Rusia, iar Spania a jucat contra Italiei.

TREI ANI DE ÎNCHISOARE CU SUSPENDARE PENTRU HULIGANUL CARE L-A LOVIT PE GALAMAZ

Suporterul care în luna octombrie 2011 a intrat pe teren în timpul partidei Petrolul Ploieşti - Steaua Bucureşti şi l-a lovit cu pumnul pe fotbalistul George Galamaz a fost condamnat, ieri, la trei ani de închisoare cu suspendare de Tribunalul Prahova, sentinţa putând fi atacată cu apel. Potrivit purtătorului de cuvânt al Tribunalului Prahova, judecătorul Alina Anton Pavel, instanţa l-a condamnat, ieri, pe Dragoş Petruţ Enache la trei ani de închisoare pentru ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, la doi ani şi şase luni de detenţie pentru deţinere de droguri de mare risc în vederea consumului popriu şi la şase luni de închisoare pentru lovire sau alte violenţe. În final, instanţa a stabilit pedeapsa cea mai mare, de trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere. De asemenea, Tribunalul Prahova a decis ca suporterul ploieştean trebuie să-i plătească lui Galamaz despăgubiri în cuantum de 50.000 de lei.

REAL MADRID ŞI FC BARCELONA, CELE MAI BOGATE CLUBURI DIN LUME

Grupările Real Madrid şi FC Barcelona ocupă, pentru al treilea an consecutiv, primele două poziţii în clasamentul celor mai bogate cluburi din lume, conform unui studiu al Deloitte, informează cotidianul Marca. Real Madrid a avut în 2011 venituri de 479,5 milioane de euro, cu nouă la sută mai mult decât în sezonul 2009-2010, suma fiind împărţită astfel: 123,6 milioane de euro din bilete, 183,5 milioane de euro din drepturile de televizare, 172,4 milioane de euro din publicitate, sponsorizări şi marketing. Astfel, Real Madrid este, pentru al şaptelea an consecutiv, clubul cu cele mai mari venituri din lume, aflându-se la un singur an de recordul grupării Manchester United, aflată pe primul loc în perioada 1996/1997 - 2003/2004. FC Barcelona se află pe locul secund în clasamentul celor mai bogate cluburi pentru al treilea an consecutiv, cu 450,7 milioane de euro. În primele 20 de poziţii ale clasamentului realizat în urma studiului Deloitte se află, între altele, şase echipe din Anglia, cinci din Italia, trei din Spania şi două din Franţa, noutăţile fiind Borussia Dortmund, Valencia şi Napoli.

PEARCE, SELECŢIONER INTERIMAR AL ANGLIEI

Selecţionerul Angliei, Fabio Capello, a demisionat din funcţie, a anunţat pe site-ul său oficial Federaţia Engleză de Fotbal (FA). Demisia este urmare a întâlnirii cu preşedintele FA, David Bernstein, şi cu secretarul general, Alex Horne, în care Capello şi-a exprimat dezacordul faţă de decizia federaţiei de a-i retrage banderola de căpitan lui John Terry. Jucătorul lui Chelsea a fost implicat într-un mare scandal, fiind acuzat că a proferat insulte rasiste la adresa lui Anton Ferdinand, de la Queens Park Rangers. Favorit să-l înlocuiască pe italian este Harry Redknapp (64 de ani), însă FA l-a desemnat ca interimar pe Stuart Pearce, selecţioner la naţionala de tineret şi la cea olimpică.

SPALLETTI ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU ZENIT

Antrenorul italian Luciano Spalletti şi-a prelungit contractul cu echipa Zenit Sankt Petersburg până în anul 2015, a anunţat clubul rus. Spalletti, în vârstă de 52 de ani, a venit la Zenit în decembrie 2009, reuşind să câştige campionatul şi Cupa Rusiei în 2010, precum şi Supercupa Rusiei în 2011. Zenit Sankt Petersburg este calificată în optimile de finală ale Ligii Campionilor, unde va întâlni formaţia portugheză Benfica Lisabona. Luciano Spalletti a mai pregătit echipele italiene Empoli, Sampdoria Genova, Venezia, Udinese, Ancona şi AS Roma.

BAYERN MUNCHEN, ÎN SEMIFINALELE CUPEI GERMANIEI

Bayern Munchen s-a calificat în semifinalele Cupei Germaniei, după ce a învins, miercuri SEARĂ, în deplasare, cu 2-0 (Ribery 30, Gomez 46), pe VfB Stuttgart, în sferturile de finală ale competiţiei. În semifinale s-au mai calificat Borussia Dortmund, Greuther Furth (D2) şi Borussia Monchengladbach. Tragerea la sorţi a semifinalelor Cupei Germaniei va avea loc sâmbătă.

BILBAO - BARCELONA, ÎN FINALA CUPEI SPANIEI

Formaţia FC Barcelona s-a calificat în finala Cupei Spaniei, după ce a învins, miercuri seară, cu 2-0 (Fabregas 16, Xavi 81), echipa Valencia, în manşa secundă a semifinalelor competiţiei. În tur, scorul a fost egal, 1-1. În finală, FC Barcelona va întâlni echipa Athletic Bilbao, care a eliminat în penultimul act revelaţia Mirandes, formaţie din Liga a III-a. Finala Cupei Spaniei va avea loc pe 20 sau pe 25 mai, în manşă unică. Cel mai probabil, arena care va găzdui meciul va fi aleasă între Mestalla din Valencia şi Camp Nou din Barcelona, cu ultima variantă trebuind să fie de acord şi Bilbao. Stadioanele din Madrid ies din discuţie, pentru că vor găzdui alte evenimente importante în acea perioadă.