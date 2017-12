SUCCESE CONSTĂNŢENE LA GRAND-PRIX-UL DE ATLETISM

Etapa a doua a Grand-Prix-ului de atletism, desfăşurat în sala Complexului Sportiv “Lia Manoliu” din Bucureşti, a debutat, vineri, cu rezultate bune pentru sportivii constănţeni. Astfel, Andreea Ogrăzeanu (CS Farul) s-a impus clar în proba de 60 m, cu timpul de 7,61 secunde, iar Cristi Boboc (CS Farul) - la triplusalt (15,22 m) şi Iulian Geambazu (CS Farul) - la 400 m (49,52 sec.) au terminat pe ultima treaptă a podiumului. Tot în prima zi a concursului, Cornel Bănănău (CS Farul) a încheiat pe locul 4 la 60 m, cu 7,06 sec., în timp ce Ogrăzeanu a sosit pe locul 6 la 400 m, cu 57,13 sec., fiind urmată de Alina Râpanu, cu 57,37 sec. Sâmbătă vor intra în competiţie: Cristina Bujin (CS Farul, triplusalt), Cornel Bănănău (CS Farul, 60 m garduri), Paraschiv Eftimie (CS Farul, 60 m garduri) şi Alina Râpanu (800 m).

ETAPA A 14-A ÎN LN DE HANDBAL FEMININ

Etapa a 14-a a Ligii Naţionale de handbal feminin a programat, vineri, primul joc al rundei: HC Zalău - HCM Baia Mare 32-21. Programul meciurilor - sâmbătă, ora 11.00: SCM Craiova - Dunărea Brăila, CSM Bacău - Cetate Deva şi Corona Braşov - CSM Ploieşti. Partida Oltchim Rm. Vîlcea - HCM Roman va avea loc pe 7 februarie (ora 17.00), iar meciul U. Jolidon Cluj - Oţelul Galaţi se va disputa pe 8 februarie (ora 18.00). Întâlnirea CSM Bucureşti - CSU Neptun Constanţa a fost amânată. Clasament: 1. Oltchim Rm. Vîlcea 24p, 2. HC Zalău 21p, 3. U. Jolidon Cluj 19p (golaveraj: 377-350), 4. Oţelul Galaţi 17p (314-283), 5. Dunărea Brăila 17p (334-313), 6. Corona Braşov 14p, 7. HC Roman 11p (305-314), 8. CSM Bucureşti 11p (352-374), 9. HCM Baia Mare 11p (351-407), 10. CSM Ploieşti 9p (342-358), 11. CSU NEPTUN CONSTANŢA 9p (301-333), 12. Cetate Deva 8p, 13. CSM Bacău 5p, 14. SCM Craiova 2p.

ROMÂNIA, ÎNVINSĂ ÎN MECIUL DECISIV DE LA FED CUP

Echipa feminină de tenis de câmp a României a ratat şansa de a juca barajul în urma căruia se va stabili echipa calificată în play-off-ul pentru Grupa a II-a Mondială a Fed Cup, după ce a cedat în ultimul joc din cadrul Grupei D a Zonei Euro-africane a competiţiei. Româncele au început în forţă, constănţeanca Simona Halep (nr. 60 WTA) învingând-o pe Urszula Radwanska (nr. 85 WTA), cu 7-6, 6-4, însă polonezele au restabilit egalitatea, după ce Irina Begu (nr. 45 WTA) a pierdut în faţa Agnieszka Radwanska (nr. 6 WTA), cu 1-6, 3-6. În partida decisivă de dublu, surorile Radwanska s-au impus în faţa dublului format din Halep şi Begu, cu 4-6, 6-0, 6-0.

OLTCHIM ÎNCEPE CURSA PENTRU TROFEU ÎN LC

Sâmbătă, de la ora 19.00 (în direct la Digi Sport 1), în primul meci din Grupa Principală 2 a Ligii Campionilor la handbal feminin, Oltchim Rm. Vîlcea va întâlni, în deplasare, formaţia RK Krim Mercator. Echipa slovenă este dublă câştigătoare a Ligii Campionilor, în 2001 şi 2003, perioadă în care la Mercator evolua şi Luminiţa Dinu Huţupan.

U. CLUJ ÎNTÂLNEŞTE PE DINAMO VOLGOGRAD

Sâmbătă, de la ora 17.00, în prima manşă a 16-imilor de finală ale Cupei Cupelor la handbal feminin, vicecampioana României, Universitatea Jolidon Cluj, va întâlni formaţia rusă Dinamo Volgograd. Partida retur se va disputa pe 11 februarie.

TURNEUL CELOR 6 NAŢIUNI LA RUGBY

O nouă ediţie a Turneului celor 6 Naţiuni la rugby începe în acest weekend, prima etapă programând cea mai veche dispută din lume, cea dintre Scoţia şi Anglia, învingătoarea urmând să fie recompensată cu cel mai vechi trofeu din lume (acordat prima oară în 1879) - Cupa Calcutta! Cea mai echilibrată dispută este cea dintre Irlanda şi Ţara Galilor, irlandezii având de răzbunat înfrângerea din sferturile de finală ale Rugby World Cup 2011. Programul primei etape - sâmbătă: Franţa - Italia (ora 16.30) şi Scoţia - Anglia (ora 19.00); duminică: Irlanda - Ţara Galilor (ora 17.00).

SUPERBOWL XLVI

Cea de-a 46-a finală a campionatului profesionist de fotbal american - aşa numitul SuperBowl - şi-o vor disputa New York Giants (campioana NFC) şi New England Patriots (campioana AFC), pe stadionul acoperit din Indianapolis, cu o capacitate de 70.000 locuri. Este o reeditare a finalei din 2008, atunci când Giants a reuşit una din marile suprize din istorie, învingând cu 17-14 pe Patriots, care nu pierduse nici un meci în întreg sezonul! Şi de această dată Patriots intră ca favorită în SuperBowl, dar nu precum acum patru ani, când nimeni nu dădea vreo şansă celor de la Giants. New England Patriots a terminat sezonul regulat pe prima poziţie în AFC, astfel că a fost exceptată de la primul tur al play-off-ului. Apoi a învins pe Denver Broncos cu 45-10 şi pe Baltimore Ravens cu 23-20. New York Giants a fost a patra în clasamentul final al NFC în sezonul regulat şi a trebuit să joace în trei meciuri în play-off, învingând, pe rând, pe Atlanta Falcons cu 23-2, Green Bay Packers (campioana en titre) cu 37-20 şi San Francisco 49-ers cu 20-17. Eveniment media în SUA, SuperBowl XLVI poate deveni cel mai urmărit eveniment sportiv din lume, estimându-se o audienţă de peste 100 milioane de telespectatori în 232 de ţări de pe mapamond! De altfel, un spot publicitar de 30 de secunde aduce canalului american NBC câte 3,5 milioane de dolari, cu 500.000 de dolari mai mult ca anul trecut. Partida va începe în noaptea de duminică spre luni, la ora 1.30, ora României.