Un bărbat a căzut de la balconul unei clădiri din Constanța!

Scenă șocantă în zona Peninsulă din Constanța! Un bărbat a căzut de la balconul unei clădiri, joi după-amiază. Medicii de la SMURD au intervenit urgent.

Numele victimei este Nicolae Birț. Bărbatul în vârstă de 57 de ani a căzut de la etajul 1, după ce o bucată din balconul de lemn al apartamentului său s-a rupt.

Pacientul a fost transportat la spital în stare de conștiență. El prezintă un traumatism toracic și un traumatism cranian.

Omul locuiește singur într-un apartament vechi, dărăpănat, situat la etajul unu, chiar deasupra unui restaurant. Vecinii s-au tot rugat de el să-si repare balconul, dar acesta nu i-a ascultat.

Oamenii mai spun că bărbatul are și probleme de sănătate și trăiește mai retras.

,,M-am rugat de el, i-am dat lemne, numai să-l văd că repară balconul. I-am spus că o să cadă cu el cu tot. Clădirea asta de două etaje mai are puțin și se prăbușește și ea" ne-a declarat un vecin al barbatului. "Am auzit o bubuitură și am ieșit din casă speriată. Nu mi-a venit să cred când l-am văzut plin de sânge. E un om amărât, nu are pe nimeni. El mai iese pe balconul vechi și își mai întinde rufele acolo", a spus o femeie care locuiește în zonă.

Conform unor surse, bărbatul care a căzut de la balcon se află în stare gravă la spital. Acesta a fost dus în camera de operație iar doctorii fac tot ce pot ca să-l stabilizeze, deoarece a suferit o hemoragie masivă.