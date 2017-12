Un milion de bancnote cu efigia lui George Best, puse în circulaţie

Un milion de bancnote de 5 lire sterline cu efigia fostului fotbalist George Best au fost puse în circulaţie, luni, de Ulster Bank, fostul jucător fiind primul nord-irlandez a cărui memorie este onorată astfel. Fostul fotbalist al echipei Manchester United a decedat la 25 noiembrie 2005, după ce timp de mulţi ani s-a confruntat cu probleme legate de consumul de alcool. În oraşul său natal, Belfast, cortegiul funerar a fost însoţit de aproape 100.000 de fani. Mai mulţi nord-irlandezi au făcut coadă în faţa băncii, luni, în speranţa de a achiziţiona una din bancnotele numerotate, obţinute deja de colecţionari. Acestea se vînd cu peste 150 de lire sterline pe site-urile specializate. Purtătorul de cuvînt al Ulster Bank, Joris Minne, a apreciat că interesul publicului pentru aceste bancnote este "aproape de isterie". Dickie Best, tatăl lui George, a primit din partea băncii bancnota cu numărul 1.000.000, iar sora fostului fotbalist, Barbara McNarry, a primit bancnota 1. McNarry este secretara fundaţiei care poartă numele fostului internaţional nord-irlandez şi care va încasa beneficiile operaţiunii. "Ne-am obişnuit să vedem regi şi regine pe bancnotele noastre, dar acum vedem pentru prima dată un sportiv. Pregătim acum o statuie ce va fi ridicată în faţa hotelului nostru din oraş", a spus Barbara McNarry. În semn de omagiu, aeroportul din Belfast a fost redenumit, în primăvara acestui an, "George Best", iar compania Flybe a dat numele fostului jucător unui avion şi unei linii aeriene pe ruta Manchester - Belfast.