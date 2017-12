Un nou sens giratoriu a fost amenajat în Constanța

12:09:22 / 13 Aprilie 2016

amenajarea

pe str Eliberarii la intersectie cu Dezrobirii unde este un sens giratoriu este un scuar (chiar pe mijlocul strazii)care deseorii datorita faptului ca si pe o parte si pe alta sunt statiile de autobuz, obstructiona circulatia care se descarca din sensul giratoriu.Ieri cu mare bucurie am vazut ca se lucreaza la scuar si am sperat ca va fi ras pentru ca nu are nici un rost.Spre disperarea noastra acest lucru nu sa intamplat si mizeria aia a ramas la locul ei.Cui si la ce foloseste mizeria aia din mijlocul drumului ?Dar de avem si noi Dorelul nostru!!!