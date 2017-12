Un tânăr din Bistriţa, bursier la Abu Dhabi, consideră o datorie să se întoarcă în România

Un tânăr din Bistriţa învaţă araba şi sociologia la Abu Dhabi, fiind beneficiarul unei burse integrale oferite de Guvernul Emiratelor Arabe Unite şi New York University. Între cei 600 de studenţi de acolo, el se gândeşte la o carieră în diplomaţie şi consideră o datorie să revină în România. Raul Gălan, în vârstă de 20 de ani, fiul unei asistente medicale din Bistriţa şi al unui poliţist, a terminat Colegiul Naţional "Andrei Mureşanu", la profilul Știinţe sociale. La absolvirea liceului, a aplicat pentru Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, unde a fost admis, dar şi pentru o universitate străină, New York University, care, de asemenea, l-a acceptat. "În perioada liceului, nu am avut un plan să studiez în străinătate. Intrasem la Drept, la Bucureşti, acela era planul meu din liceu. Am aplicat însă şi pentru New York University, singura universitate din străinătate la care m-am înscris, şi am fost acceptat. Mi s-a propus să merg la New York, Shanghai sau Abu Dhabi, însă eu am ales campusul din Emiratele Arabe Unite fiindcă am primit o bursă integrală din partea New York University şi a Guvernului Emiratelor Arabe Unite, o bursă foarte generoasă. Universităţile americane sunt foarte scumpe, mult peste posibilităţile unui român obişnuit. De aceea, singura mea şansă de a studia acolo a fost această bursă", povesteşte Raul Gălan, care este şi bursier al Primăriei Bistriţa. El explică faptul că toţi studenţii care au fost acceptaţi de New York University au fost imediat eligibili pentru bursă, cuantumul acesteia fiind calculat în funcţie de situaţia economică şi de posibilităţile familiei. "E un nou sistem promovat de cei de la New York University, de a crea o universitate globală. Noi suntem şase sute de studenţi acolo, din peste 120 de ţări. Orice tânăr trebuie doar să aplice la universitate şi, dacă este acceptat, latura financiară nu reprezintă o problemă. Acesta este unul din plusurile Guvernului Emiratelor Arabe Unite, care a decis să acorde finanţare unui program educaţional global", spune el.

După un an petrecut în Emiratele Arabe Unite, Raul Gălan afirmă că şi-a schimbat părerea despre lumea arabă. "Araba este o limbă dificilă, însă am vrut de la început să o studiez. Noi, aici, în Europa, avem tendinţa de a generaliza lumea arabă şi câteva sterotipuri clare, care nu sunt deloc adevărate. Eu am fost foarte plăcut impresionat de tot ce am găsit acolo. În plus, mediul în care studiez nu e pur arab, universitatea americană având studenţi din 120 de ţări. Problema culturală nu e mare, fiind o comunitate internaţională", explică el. În plus, tânărul povesteşte că acolo există şi o comunitate de români, bine închegată, deşi mică. "Suntem şi o comunitate mică de români, sărbătorim Paştele împreună, vopsim ouă, e frumos faptul că ajungem acolo şi reuşim, un grup de români, să fim o comunitate bine închegată. Este greu doar faptul că pot veni acasă doar de două ori pe an, dar pot comunica cu familia. Există Skype, există Facebook, părinţii mă mai vizitează din când în când, deci e foarte bine. Într-o primă fază, părinţii mei au fost şocaţi. Nici nu ştiau unde e Abu Dhabi, de ce vreau să merg acolo, însă universitatea a avut un program şi pentru părinţi, iar ei au putut veni să viziteze universitatea, Emiratele Arabe Unite. Normal că au fost foarte încântaţi, iar acum mă sprijină necondiţionat", spune tânărul. În primul an de studiu, Raul Gălan a făcut deja cunoştinţă cu diplomaţia românească din lumea arabă şi se gândeşte că ar putea urma o carieră în domeniu. "Mi-ar plăcea să urmez o carieră în diplomaţie, dar sunt undeva între diplomaţie şi relaţii internaţionale. Oricum, vreau să fac ceva care să aducă beneficii societăţii în care trăim, societăţii în general. Sunt câteva probleme foarte mari în societate în momentul acesta, cărora sper că le vom găsi, la un moment dat, rezolvarea. Chiar în primul an am făcut un stagiu de practică la Ambasada României din Emiratele Arabe Unite, unde am avut norocul să cunosc doi oameni deosebiţi, domnul ambasador şi domnul consul de acolo, care m-au ajutat foarte mult şi mi-au arătat ce înseamnă diplomaţia", adaugă el. Universitatea americană îi oferă însă şi alte oportunităţi, care ar putea duce la schimbarea opţiunilor de viitor. Programul de studiu este de patru ani, iar el mai are trei ani, în această perioadă având posibilitatea să studieze şi în altă parte a lumii. El a ales să facă un semestru la Buenos Aires, în Argentina, pentru a învăţa limba spaniolă, iar în următorul să meargă într-o altă ţară arabă - Iordania sau Palestina. ”Încă nu am un plan concret legat de ce voi face după absolvire. Normal că aş vrea să mă întorc în România şi să-mi aduc propria contribuţie asupra societăţii româneşti. Aceasta, în primul rând, cred că este o datorie a noastră, a tuturor. România a investit enorm în noi pentru a ajunge la acest nivel, însă nu ştiu încă ce o să-mi rezerve viitorul", afirmă tânărul bursier. În ceea ce priveşte bursa care i-a fost oferită de Primăria Bistriţa, Raul Gălan spune că a cheltuit banii pentru "un început de cercetare în Israel şi Palestina".