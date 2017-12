Universitatea ”Ovidius”, sub lupa Ministerului Educației

16:58:09 / 26 Mai 2015

medicina

Domnule Decan al Universitatii Ovidius,verificati activitatea secretarelor plătite din banii studentilor !!! Secretara sef de la Facultatea de Medicina isi exercita activitatea in scopuri personale in timp ce studentii asteapta la usa secretariatului o semnătură...! In orice zi din săptămâna doamna secretara sef are aceeasi atitudine de aroganta fata de studenti!