UNPR vrea o echipă guvernamentală mai restrânsă

Liderul UNPR Marian Sârbu a declarat, sâmbătă, la Călăraşi, unde a fost adoptată o rezoluţie de constituire a platformei denumite Uniunea Social Progresistă (USP), că progresiştii susţin proiectul de reorganizare teritorială, o echipă guvernamentală mai restrânsă şi „cel puţin trei ministere integrate”. Sârbu crede că România are nevoie „să se aerisească”, să existe regiuni mai mari. „Este în interesul României să avem regiuni mai mari. România are nevoie să atragă fonduri europene, are nevoie de infrastructură. UNPR susţine o nouă organizare teritorială. Ţara este împărţită în felii şi pentru că avem prea multe ministere. Este interesul României să avem cel puţin trei ministere integrate - al Finanţelor, Muncii şi al Educaţiei\", a declarat liderul UNPR. El a mai spus că progresiştii susţin republica drept formă de guvernământ viabilă pentru România şi că sunt singurul partid care susţine parlamentul unicameral, cu 300 de parlamentari.