Vedete de lux

Inaugurarea unui hotel de lux din Cape Town, în Africa de Sud, a adunat aproape la fel de multe vedete americane ca şi ceremonia de decernare a Oscarurilor. Clint Eastwood şi soţia sa, Dina Ruiz, Robert De Niro şi jumătatea sa, Grace Hightower, Matt Damon, care deja filmează în Africa de Sud un film inspirat din viaţa lui Nelson Mandela, Sharon Stone, Morgan Freeman, Marisa Tomei sau Thandie Newton au onorat invitaţia făcută de omul de afaceri Sol Kerzner, de a participa la inaugurarea hotelului de şase stele. Mariah Carey i-a delectat pe oaspeţi cu un recital de excepţie. Bucătarii de lux Gordon Ramsay şi Nobu Matsuhisa şi-au demonstrat aptitudinile culinare, iar reţetele lor vor fi urmate cu sfinţenie în meniul restaurantului.

Hotelul The One & Only dispune de 130 de camere, o investiţie estimată la 75 de milioane de lire sterline. Hotelul a fost înălţat după planurile arhitecţilor Dennis Fabian Berman şi Ruben Reddy, originari din Cape Town. Se crede că acesta este cel mai mare hotel din Africa de Sud, fiind dotat cu toate facilităţile unei staţiuni balneo-climaterice. Milionarul Sol Kerzner dispune de o reţea de hoteluri de lux prin toată lumea, printre care Sun City din munţii Pilanesberg sau hotelul Atlantis din Bahamas.