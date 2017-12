Vedetele de la Hollywood au rămas fără make-up artist

Paul Starr, celebru make-up artist de la Hollywood, care a lucrat cu vedete precum Michael Jackson, Angelina Jolie sau Nicole Kidman, a fost descoperit mort, marţi, în apartamentul său din Los Angeles. Starr a murit din cauze necunoscute, presa neavînd acces la detalii. Potrivit prietenilor săi, Paul Starr nu a putut fi contactat timp de mai multe zile. În cele din urmă, el a fost descoperit mort în locuinţa sa, după ce prietenii săi au spart uşa. Avea 48 de ani.

Autor al cărţii “Paul Starr on Beauty: Conversations with Thirty Celebrated Women” (2005), Paul Starr a lucrat în industria frumuseţii peste 20 de ani, printre clienţii săi numărîndu-se celebrităţi ca Jennifer Aniston, Bjork, David Bowie, Giselle Bundchen, Naomi Campbell, Mariah Carey, Sofia Coppola, Catherine Deneuve, Cameron Diaz, Linda Evangelista, Boy George, Paris Hilton, Michael Jackson, Janet Jackson, Mick Jagger, Angelina Jolie, Catherine Zeta-Jones, Milla Jovovich, Nicole Kidman, Jennifer Lopez, Madonna, Kylie Minogue, Claudia Schiffer etc.

De asemenea, Paul Starr a colaborat cu designeri celebri, ca Jean Paul Gaultier, Vivienne Westwood, Dolce & Gabbana, Armani, Chanel, Victoria\'s Secret, Yves Saint Laurent, dar şi cu fotografi şi regizori renumiţi, printre care se numără Tim Burton, Patrick Demarchelier, David LaChapelle, Spike Lee, Annie Leibovitz, Helmut Newton, Herb Ritts şi Hype Williams.