Verificări utile pentru voleibalistele române

Peste aproximativ trei săptămâni va debuta turneul final al Campionatului European de volei feminin, programat în perioada 22 septembrie - 2 octombrie în Serbia şi Italia. Naţionala României va juca în Grupa C, la Zrenjanin (Serbia), unde va întâlni Cehia (24 septembrie), Israel (25 septembrie) şi Polonia (26 septembrie), toate partidele fiind programate de la ora 20.00. În vederea participării la această competiţie, jucătoarele antrenate de Darko Zakoc şi Constantin Alexe au susţinut duminică, luni şi marţi trei meciuri de verificare în compania selecţionatei Columbiei, aflată la primul turneu în Europa din istorie. În fiecare partidă s-au jucat câte patru seturi, toate revenindu-le echipei noastre.

„Sunt mulţumit de felul cum se prezintă echipa, în acest stadiu al pregătirilor. Jucătoarele vin după o perioadă foarte încărcată (n.r. - cantonamentul de două săptămâni de la Kopaonik, Serbia), iar aceste trei partide au constituit primele teste pentru partea tactică a pregătirii pentru Europene. Până acum am insistat pe pregătirea fizică şi pe partea tehnică, dar am lucrat numai 20% la capitolul tactică, în ultimele şase zile. De aceea sunt mulţumit de felul cum a jucat echipa”, a spus Darko Zakoc. „A părut un adversar facil, dar Columbia are jucătoare destul de valoroase. De exemplu, Montano joacă la un nivel foarte înalt, are un contract enorm în Coreea şi oferte din Italia şi alte campionate puternice. Noi suntem în momentul în care, încet-încet, cristalizăm lotul pentru Europene”, a declarat Cristian Zgabercea, team-managerul naţionalei feminine.

Până la Europene, România va mai susţine câteva partide amicale. Săptămâna viitoare, joi, vineri şi sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa va avea loc un turneu la care vor mai participa Bulgaria şi Franţa. Înainte de a ajunge în Serbia, tricolorele vor mai juca şi în turneul amical de la Nancy (16-18 septembrie), alături de Franţa, Bulgaria şi Israel.