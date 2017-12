Vicecampioanele mondiale la tenis de masă au ajuns acasă!

După un drum lung şi obositor, echipa României la tenis de masă, vicecampioană mondială la CM de juniori de la Palo Alto, a revenit acasă în zori zilei de ieri. Elevele lui Viorel Filimon şi Liliana Sebe, toate sportive la LPS “Nicolae Rotaru” CSS - CS Farul au reprezentat cu cinste România la acest CM. Cea de-a cincea ediţie a competiţiei a adus unul din cele mai bune rezultate obţinute de “tricolore” pînă acum - o medalie de argint la echipe şi una de bronz cîştigată de Elisabeta Samara şi Ioana Ghemeş la dublu. Mai mult decît atît, şcoala constănţeană a sportului cu minge de celuloid a demonstrat încă o dată că este una din cele mai valoroase din lume. Succesul înregistrat de Irina Hoza, Ioana Ghemeş, Cristina Hîrîci şi Elisabeta Samara demonstrează din plin acest lucru. “A fost un CM foarte greu, mai ales că în competiţia de la echipe am avut de înfruntat adversari dificili, însă am reuşit să învingem unul din cei mai grei, Japonia, şi acest lucru ne-a ajutat foarte mult. La individual mi-aş fi dorit să vin cu o clasare mult mai bună, însă a fost şi o problemă de neşansă”, a declarat lidera incontestabilă a echipei Elisabeta Samara, lucru recunoscut şi de colega sa de la dublu, Ioana Ghemeş: “Eliza m-a ajutat foarte mult şi m-a încurajat în toate momentele mele cheie. Am făcut o pereche reuşită cu ea şi m-a ajutat să înregistrez cel mai bun an din cariera mea”, a spus fericită debutanta la această competiţie. “A fost o competiţie cu foarte multe emoţii, mai ales în meciul cu Japonia, care a fost unul cheie pentru noi. Am prins un culoar bun, unde am jucat cu echipe din Europa şi am reuşit chiar şi o revanşă în faţa Rusiei, care ne bătuse la Campionatul European”, a adăugat Cristina Hîrîci, considerată revelaţia echipei României la acest CM, înregistrînd evoluţii extraordinare în momentele cheie. “Am plecat la acest CM fără nicio şansă, mai ales că noi plecam la drum cu o echipă aproape nouă din care făcea parte şi o cadetă. Fetele au reuşit însă o mobilizare exemplară şi am reuşit să obţinem acest rezultat execepţional”, a declarat şi antrenoarea lotului de juniori, Liliana Sebe. “Am plecat cu gîndul să ocupăm locul 5 pentru că plecam ca favorite numărul 8, dar Cristina Hîrîci ne-a adus de la agonie la extaz. Fetele nu au jucat deloc rău nici în finală, unde Samara şi Hîrîci au fost foarte aproape de a obţine victoria”, a complectat Viorel Filimon.

De la anul… fără Samara

Cea de-a cincea ediţie a Campionatului Mondial de juniori a reprezentat totodată şi ultima apariţie pentru Elisabeta Samara, o sportivă de bază pentru echipa României de juniori din ultimii ani. Ea urmează să treacă la seniori de la anul şi cu greu şi-a putut stăpîni emoţiile cînd a fost întrebată de acest lucru. ”De acum mă gîndesc la ce va urma de acum încolo pentru că voi face un pas foarte important pentru mine şi am mari emoţii”, a declarat cea mai bună junioară din 2007, care a dezvăluit că odată cu saltul la senioare ar putea părăsi şi clubul constănţean: “Am mai multe oferte pe care urmează să le analizez, dar sunt şanse mici ca eu să rămîn în România. Cele mai importante oferte pentru mine sunt din Austria şi Germania, şi unde va fi cel mai bine acolo voi pleca”, a concis sportiva.