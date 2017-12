Vicepreşedinte al Uniunii Arabilor din România, Cătălin Năstase: Băsescu a păgubit bugetul de stat cu 100.000.000 de euro

12:26:43 / 14 Martie 2017

Din afaceristi de doi lei, justitiari din interes si la comanda

Arabii veniti in Romania au facut afaceri cu cantec in surdina si in perioada comunista, dar mai ales in perioada de dupa 1990 cand au castigat sume fabuloase vanzand romanilor produse de contrabanda la preturi exorbitante; incalcand cu nonsalanta legile romanesti, facand evaziune fiscala si spalare de bani la greu. Majoritatea au reusit-ghici cu concursul cui????-sa faca toate exchibitiile si ilegalitatile din lume, sa transfere ilegal sume uriase din Romania, sa cumpere proprietati valoroase la preturi derizorii, sa-i umileasca pe romani si femeile lor si cate alte nazbatii ,iar acolo unde au interes, joaca rolul cinstitilor si justitiarilor.