Viitorul a evitat a doua înfrângere consecutivă în Liga 1

20:21:12 / 31 Iulie 2018

o echipa experimentala

Au jucat cu gandul la meciul de calificare din UEFA,dar totusi au ratat cat pentru trei meciuri! Cu toate ca au fost furati,prima data la faza golului gazdelor,cand autorul golului,a lovit direct in calcai pe jucatorul Viitorului,nu a avut nici o treaba cu balonul,a recuperat balonul si a sutat direct in vinclu!Iar pe atacul Viitorului,cand mingea se indrepta catre gol,din nou furati ca-n codru (pana si jucatorul care a scos de pe linia portii a declarat la final ca a facut hent la faza respectiva) si meritau un 11 metri clar,iar faza respectiva a dus si la trimiterea lui HAGI in tribune!