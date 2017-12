Stadionul “Farul” din Constanţa a găzduit aseară ultimul meci al etapei a 13-a din Liga 1 la fotbal, unul în care Viitorul a mai făcut o “victimă” de lux, după ce în etapa trecută constănţenii s-au impus la Cluj-Napoca, pe terenul campioanei en titre. În partida de ieri, după ce oaspeţii au fost foarte aproape de deschiderea scorului în min. 15, când Voiculeţ nu l-a putut învinge pe Buzbuchi în situaţie de unu la unu, Viitorul a marcat în min. 27. Golgeterul Gabriel Iancu a fructificat lovitura de la 11 m obţinută de Aurelian Chiţu şi trupa lui Cătălin Anghel prindea şi mai mult curaj în duelul cu Pandurii. Alexandru Grigoraş a fost blocat perfect de Vaştag în min. 30, Buzbuchi a boxat mingea trimisă puternic de Alexandru Maxim în min. 41 şi la cabine Viitorul a plecat cu un avantaj minim. După pauză, Alibec a ratat o ocazie uriaşă, în min. 48, pentru ca, în min. 65, Aurelian Chiţu şi Claudiu Herea să treacă şi ei pe lângă majorarea scorului.

BUZBUCHI, DIN NOU MAGISTRAL. Cu Buzbuchi din nou sigur în intervenţii între buturi, Viitorul a rezistat până la final tentativelor de egalare ale oaspeţilor şi a obţinut încă o victorie importantă. În min. 87, portarul Viitorului a devenit eroul meciului, intervenind excelent la lovitura de la 11 m executată de Alexandru Maxim. Buzbuchi a respins balonul în corner cu un reflex de toată frumuseţea şi echipa clasată pe locul secund a plecat învinsă de la Constanţa, Aurelian Chiţu marcând pe contraatac, în al doilea minut al prelungirilor, cel de-al doilea gol al Viitorului. Scor final: Viitorul - Pandurii 2-0 (G. Iancu 27-pen., A. Chiţu 90+2).

„Este o înfrângere nemeritată, dar îi felicit pe aceşti jucători ai lui Hagi. Sunt dezamăgit de rezultat, pentru că am avut ocazii, însă nu am marcat”, a spus antrenorul oaspeţilor, Petre Grigoraş. „Echipa Pandurii a jucat bine, a ratat multe ocazii. Îl felicit pe Grigoraş pentru că a format o echipă frumoasă. Noi am avut şansă, dar şansa ne-am făcut-o noi, pentru că pe Buzbuchi l-am crescut la Academie. Fiecare meci este o experienţă pentru jucătorii Viitorului. Mă bucur pentru ei şi eu îi sprijin în tot ceea ce fac”, a declarat Gică Hagi.

Au evoluat - FC Viitorul (antrenor Cătălin Anghel): Buzbuchi - Mladen, Bejan, Larie (cpt.), Toşca (90 Turcu) - Al. Lazăr (51 Cl. Herea), Vaştag - A. Chiţu, G. Iancu, Cârstocea (63 Benzar) - Alibec; Pandurii (antrenor Petre Grigoraş): Mingote - Pleaşcă (88 C. Cristea), Viera (cpt.), Mamele, Al. Vlad - D. Nistor, Voiculeţ, Răduţ - Al. Grigoraş (58 Godwin), Matulevicius (62 Lemnaru), Al. Maxim. Cartonaşe galbene: Al. Lazăr, Vaştag, A. Chiţu, Toşca, Benzar / Pleaşcă, Mamele, Lemnaru. Au arbitrat: Ovidiu Haţegan (Arad) - Zoltan Szekely (Baia Mare) şi Bogdan Gheorghe (Bucureşti), rezervă: Dragoş Istrate (Bucureşti).

Clasament

1. Steaua 13 10 2 1 28-10 32 (+11)

2. Pandurii 13 8 2 3 22-16 26 (+8)

3. Astra 13 7 3 3 27-17 24 (+3)

4. Petrolul 13 6 4 3 22-14 22 (+4)

5. FC Vaslui 13 6 4 3 21-13 22 (+4)

6. Dinamo 13 6 4 3 21-14 22 (+4)

7. CFR 13 5 4 4 24-17 19 (+1)

8. FC Braşov 13 5 4 4 18-16 19 (-2)

9. Rapid 13 5 4 4 15-14 19 (+1)

10. Concordia 13 5 4 4 13-16 19 (-2)

11. VIITORUL 13 4 5 4 16-13 17 (-4)

12. Gaz Metan 13 4 4 5 14-20 16 (-5)

13. U. Cluj 13 4 3 6 15-23 15 (-6)

14. Ceahlăul 13 4 3 6 14-24 15 (-6)

15. Oţelul 13 2 7 4 14-16 13 (-5)

16. Gloria 13 2 3 8 10-27 9 (-9)

17. CSMS Iaşi 13 1 2 10 8-21 5 (-13)

18. CS Severin 13 0 4 9 8-19 4 (-17)