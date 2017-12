Viitorul joacă sâmbătă la Galaţi

Profitând de pauza competiţională datorată meciurilor echipei naţionale, Viitorul Constanţa va susţine sâmbătă, de la ora 16.30, la Galaţi, o partidă de verificare cu formaţia gazdă Oţelul. Constănţenii vor face astfel o ultimă repetiţie înaintea următorului meci de campionat, programat joi, în fieful campioanei CFR Cluj, în etapa a 12-a a Ligii 1, când antrenorul Cătălin Anghel nu-i va putea folosi pe Mladen şi Turcu, ambii suspendaţi. Până atunci, şase jucători de la Viitorul, Alin Toşca, Romario Benzar şi Alin Cârstocea (toţi trei născuţi în 1992), Alexandru Buzbuchi şi Cristian Gavra (ambii născuţi în 1993) şi Gabriel Iancu (născut în 1994), participă în aceste zile la un trial al lotului naţional de tineret, la Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia, care are drept scop constituirea nucleului de jucători în vederea formării unei noi echipe de tineret cu care vor fi abordate următoarele preliminarii. Cei şase vor reveni la Constanţa mâine, astfel că ar putea fi folosiţi în amicalul cu Oţelul.

NAŢIONALA U19 A ROMÂNIEI A REMIZAT CU ELVEŢIA. Echipa naţională defotbal Under 19 a României a terminat la egalitate, marţi seară, la Falkirk, scor 1-1 (1-1), întâlnirea cu reprezentativa similară a Elveţiei, în prima etapă a Grupei a 9-a de calificare la turneul de elită al Campionatului European, ediţia 2012-2013. Tricolorii au deschis scorul prin Voduţ, în min. 19, iar elveţienii au egalat prin Adili, în min. 36. Pentru România U19 au evoluat pe parcursul tuturor celor 90 de minute trei componenţi ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”: portarul George Şerban şi fundaşii Mihai Bălaşa şi Bogdan Ţîru, acesta din urmă fiind şi “căpitanul” echipei. Pe banca de rezerve s-a aflat şi Bogdan Mitache, jucător împrumutat de Academia Hagi la Delta Tulcea. Selecţionerul Adrian Văsâi a folosit următoarea formulă de echipă: G. Şerban - Bălaşa, Ţîru, Antoniu, Schuller - Puşcaş - Filip, Bumba, Enceanu (83 Bic), Roşu (61 A. Dan) - Voduţ (54 Buia). În celălalt meci al Grupei a 9-a, formaţia Scoţiei a învins, cu 4-0 (Chalmers 49, Kennedy 56, Mckay 66, McLeod 69), echipa Armeniei. Următoarele meciuri vor avea loc în această seară, de la ora 21.30, după următorul program: Scoţia - România şi Armenia - Elveţia. În această fază preliminară sunt 12 grupe a câte patru echipe. Se califică la turul de elită din primăvara anului viitor primele două clasate în fiecare grupă, plus cel mai bun loc 3, luându-se în calcul doar punctele din jocurile cu primele două formaţii din grupa respectivă. În primăvara anului 2013, cele 25 de echipe calificate, împreună cu primele trei naţionale care au cel mai bun coeficient la aceasta categorie, vor fi împărţite în şapte grupe a câte patru echipe, de unde se vor califica la turneul final al Campionatului European Under 19, ediţia 2012-2013, cele şapte câştigătoare de grupă. Faza finală va avea loc între 20 iulie şi 1 august 2013, în Lituania, echipa ţării gazdă fiind calificată automat.

Astăzi, de la ora 15.00, la Galaţi, se va disputa a doua partidă amicală dintre reprezentativele Under 15 (jucători născuţi după 1 ianuarie 1998) ale României şi Moldovei. Din lotul echipei antrenate de Florin Răducioiu fac parte 14 jucători de la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”: portarii Dur-Bozoancă şi Jalbă, fundaşii Căpuşă, Ghiţă, Kilyen şi Vlădescu, mijlocaşii Dumitrescu, Ianis Hagi, Ciobanu, Casap, Iani şi Cârnaţ, precum şi atacanţii Grecu şi Coman. Marţi, tot la Galaţi, în primul joc amical dintre România şi Moldova, micuţii tricolori s-au impus cu 3-1, golurile formaţiei noastre fiind marcate de Ianis Hagi (în min. 47, din penalty), Andrei Ciobanu (în min. 62) şi Tiberiu Căpuşă (în min. 80+2).