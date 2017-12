Vitamina C, un factor de protecţie împotriva îmbolnăvirilor

Consumul de vitamina C prin fructe, legume sau suplimente este recomandat de medici întrucît ajută la creşterea rezistenţei organismului împotriva îmbolnăvirilor. Vitamina C biruie în lupta cu cancerul, protejează arterele, dă înapoi “ceasul biologic”, reface fertilitatea masculină, previne cataracta şi afecţiunile gingivale. Previne îmbătrînirea şi lungeşte rata de supravieţuire, “dînd viaţă anilor şi ani vieţii“. Pentru a afla mai multe detalii depre vitamina C ne-am adresat şefului Biroului Programe de Promovare a Sănătăţii şi Educaţiei pentru Sănătate, din cadrul Autorităţii de Sănătate Publică, dr. Loti Popescu.

De ce vitamina C?

Pentru că se găseşte din belşug în fructe şi legume care se află aproape de baza Piramidei alimentelor. Pentru că avem nevoie de fructe şi legume pentru o dezvoltare armonioasă şi pentru prevenirea multor boli. Pentru că traversăm un sezon în care cantităţi mari de vitamina C ne pun la adăpost de îmbolnăviri, de viroze respiratorii.

De unde luăm vitamina C?

Din măceşe, lămîi, portocale, grapefruit, ardei gras, ardei roşu, kiwi, roşii, suc de roşii, căpşuni, papaya, broccoli, varză de Bruxelles şi multe alte legume şi fructe.

Cum acţionează vitamina C?

Vitamina C este un puternic antioxidant, solubil în apă, care atrage şi dezarmează radicalii liberi din porţiunea lichidă a ţesuturilor. De asemenea, regenerează vitamina E epuizată şi glutationul, impulsionînd astfel enzimele să caute şi să distrugă radicalii liberi.

Poate organismul să stocheze vitamina C?

Nu. Acesta este şi motivul pentru care vitamina C trebuie luată cu regularitate, pentru aprovizionarea permanentă a celulelor.

Ce roluri are vitamina C? Cum intervine ea în menţinerea sănătăţii şi ce boli poate preveni?

Consumînd cu regularitate produse naturale care conţin vitamina C ne creşte imunitatea, sîntem apăraţi de afecţiuni respiratorii. Vitamina C biruie în lupta cu cancerul, protejează arterele, dă înapoi “ceasul biologic”, reface fertilitatea masculină, previne cataracta, previne afecţiunile gingivale.

Cum creşte imunitatea?

Cercetătorii de la Institutul Naţional al Cancerului (USA) au stabilit că 5.000 mg de vitamina C luate zilnic măresc producerea de limfocite, acţionînd împotriva bacteriilor ca un antibiotic. De asemenea, vitamina C creşte nivelul antioxidantului glutation, care este esenţial pentru buna funcţionare a sistemului imunitar. Chiar şi o mică deficienţă de vitamina C poate deveni o povară pentru apărarea organismului.

Care e cantitatea necesară de vitamina C zilnic? Cît de frecvent trebuie luată?

Cercetătorii consideră că dozele foarte mari previn îmbătrînirea şi lungesc rata de supravieţuire, “dînd viaţă anilor şi ani vieţii“. O doză zilnică de 250-500-1000 mg pare suficientă pentru acest lucru. Singura modalitate de a menţine un anumit nivel de vitamina C în sînge este de a lua 500 mg la 12 ore.

Cît înseamnă prea multă vitamina C?

Evident, depinde de persoană. De aceea, trebuie evitate dozele foarte mari dacă nu sînteţi bolnavi. Medicul vă va spune în ce categorie vă încadraţi. Cantităţi prea mari pot provoca diaree, greaţă, arsuri la stomac.

Sînt potrivite suplimentele cu vitamina C?

Şi aici situaţia se particularizează. Pentru o persoană în convalescenţă, bătrîni, copii, persoane care mănîncă mai puţine fructe şi legume, suplimentele pot fi chiar recomandate. Pentru o persoană care mănîncă citrice, cantitatea de vitamina C din suplimente nu trebuie să depăşească 500 mg/zi. Pentru persoanele anemice (cu anemie prin carenţă de fier), vitamina C este recomandată, ea fiind transportorul fierului în organism. Există, aşadar, situaţii absolut particulare pentru fiecare dintre noi.

Putem preveni virozele respiratorii cu vitamina C?

Da. În plus, se recomandă produse apicole, zeamă de varză, mişcare, evitarea colectivităţilor (în măsura posibilităţilor), îmbrăcăminte adecvată. Un rol important îl are şi vaccinarea, care creşte imunitatea.