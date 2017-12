Vitezista Lindsey Vonn a câștigat și o probă tehnică

Schioarele care evoluează în Cupa Mondială s-au reunit la sfârșitul săptămânii trecute în Suedia, la Are, unde americanca Lindsey Vonn s-a impus în cursa de slalom uriaș programată sâmbătă, reușind a 71-a victorie a carierei, record absolut, însă doar a patra în această specialitate. Vonn, care excelează în probele de viteză, a profitat de absența compatrioatei sale Mikaela Shiffrin, specialistă în probele tehnice, dar care nu a participat la acest slalom din cauza unei accidentări pe care a suferit-o chiar în dimineața cursei, la o recunoaștere a traseului. Pe podiumul slalomului uriaș de la Are au mai urcat Eva-Maria Brem (Austria), sosită cu o întârziere de numai șapte sutimi de secundă, și Federica Brignone (Italia), clasată la 35 de sutimi.

Duminică, la slalom special, am consemnat o victorie în premieră pentru tânăra Petra Vlhova (Slovacia). Schioarea de numai 20 de ani, aflată și la primul podium în Cupa Mondială, a reușit două manșe excelente, fiind urmată de suedeza Frida Hansdotter, la 0,59 secunde, și de norvegianca Nina Loeseth, la 0,65. În absența lui Shiffrin, care a suferit o întindere a ligamentului intern de la genunchiul drept, Hansdotter a preluat șefia în ierarhia slalomului special, cu 220 de puncte, 20 mai mult comparativ cu americanca. În clasamentul general, Vonn, cu 400p, are acum un avans de 104p asupra lui Shiffrin, însă Hansdotter a urcat pe locul 2, cu 315p. Următoarele două etape ale sezonului feminin au loc la Val d’Isère (Franța). Pe 18 decembrie este programată o combinată alpină, iar a doua zi are loc o coborâre.

