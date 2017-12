Voiculescu l-a invitat pe Băsescu să ceară ieşirea PC de la guvernare

Liderul PC Dan Voiculescu l-a invitat pe preşedintele Traian Băsescu, "dacă este cît de cît bărbat politic, să o spună clar: « Eu am invitat PC să vină la guvernare, eu am spus că PC este soluţia imorală, eu invit PC să plece de la guvernare »". El a avertizat că invitaţia ar putea fi refuzată. "Dacă tot are grija ieşirii noastre de la guvernare, îi transmit public că s-ar putea să ne răzgîndim şi să plecăm de la guvernare cînd premierul Călin Popescu Tăriceanu va hotărî să nu mai fie prim-ministru". Potrivit lui Voiculescu, şeful statului a confirmat, luni, că "i se potriveşte de minune ideea unui preşedinte de formă fără fond". "Este în continuare nepriceput, nu are viziune ce se va întîmpla cu România de la 1 ianuarie, pluteşte atunci cînd este vorba de probleme de strategie macroeconomică şi cred că nici nu are noţiunile elementare de macro şi micro-economie", a afirmat liderul PC. Voiculescu a opinat că şeful statului lasă să se înţeleagă că "tot poporul este prost, întreaga presă, întreaga societate civilă trăieşte într-o junglă şi numai dînsul e deştept" atunci cînd spune că el nu ştie ce face consilierul său prezidenţial, liberalul Theodor Stolojan: "Să creadă dumnealui că noi credem că nu ştie ce are de gînd să facă Stolojan. Stolojan are comandă să rupă PNL şi probabil că o s-o facă în următoarele două luni".

Dan Voiculescu a mai susţinut ieri că primele analize grafologice ale autorizaţiei de percheziţie semnată în alb, prezentată de conservatori săptămîna trecută şi atribuită ministrului Justiţiei, Monica Macovei, în perioada în care era procuror şi care ar reprezenta o dovadă că aceasta a făcut poliţie politică, confirmă că semnătura i-ar aparţine acesteia. Conform liderului conservator, la ora actuală, documentul se află "într-un studiu la grafoscop", comandat de PC, urmînd ca, în cîteva zile, să fie emis un rezultat. Voiculescu a mai afirmat că Macovei şi-a schimat, între timp, numele, şi de aceea este nevoie de cîteva zile pentru stabilirea autenticităţii semnăturii de pe document: "Aşteptăm rezultatul final. Nu ne grăbim". Preşedintele PC a prezentat, săptămîna trecută, într-o conferinţă de presă, un presupus mandat de percheziţie în alb, despre care a susţinut că este semnat de procurorul Monica Macovei în 1984, acuzînd-o pe aceasta de colaborare cu Securitatea. Liderul conservatorilor a afirmat că un astfel de document este "cutremurător" şi că "exprimă adevarata formă de poliţie politică practicată înainte de 1989".