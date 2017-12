Voleibalistele Tomisului, afectate de plecarea lui Boskovic

Formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa şi-a reluat aseară pregătirea după câteva zile de pauză. Surprinse de plecarea lui Aleksandar Boskovic, mai multe voleibaliste s-au arătat afectate de decizia luată joi, dar rămân optimiste în vederea îndeplinirii obiectivului din acest sezon. „A fost un şoc pentru noi. Nu ne aşteptam la această schimbare. Am venit la antrenament fără să ştim nimic, dar este decizia conducerii, care cred că îşi doreşte ce e mai bine pentru echipă. Nu ştiu dacă meciul cu Dinamo a fost decisiv pentru această decizie. Noi ne vom mai întâlni în acest sezon cu Dinamo şi vom încerca să câştigăm şi să ne luăm revanşa. Vom munci din greu în această perioadă pentru a fi foarte bine pregătite la turneele finale”, a declarat Mira Topic. „Am fost şocate, pentru că noi aveam nevoie de acest antrenor. Cred că partida cu Dinamo a fost decisivă pentru această schimbare, pentru că noi am pierdut un meci mare şi trebuia făcut ceva. Ultima parte a campionatului va fi lungă. Vom juca multe partide şi cred că orice este posibil”, a spus centrul Tomisului, Ivana Plchotova. „Am fost acasă în Serbia şi am aflat doar când am ajuns la antrenament de schimbare. Nu ştiu ce să spun despre acest lucru. Este decizia conducerii, atât pot să spun. Sunt sigură că avem şanse în continuare la titlu”, consideră Marina Vujovic. La primul antrenament condus de Constantin Alexe au absentat cele cinci jucătoare convocate la echipa naţională, Gavrilescu, Vîlcu, Pristavu, Prisecaru şi Bobi, care au primit liber până luni, dar şi Simanic, care a rămas blocată pe o autostradă din Serbia din cauza vremii nefavorabile. „Ne pregătim pentru turnee, în primul rând, pentru că ultima etapă va fi cu CSM Focşani şi nu cred că se pune problema învingătoarei. Nu cred că atmosfera este una tensionată. Sunt jucătoare profesioniste, care ştiu să gestioneze altfel de situaţii”, a declarat Constantin Alexe.