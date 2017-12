“Vreau să depăşesc recordul lui Mel Gibson, care are şapte copii“

Talentatul artist român Mihai Trăistariu a devenit extrem de solicitat după succesul de la Eurovision. Deşi s-a clasat pe locul patru, la finala de la Atena, interpretul a fost considerat marea descoperire a competiţiei. În prezent, Mihai are un program foarte încărcat, avînd numeroase concerte în aproape toată Europa. Deşi, din punct de vedere profesional, artistului îi merge foarte bine, Mihai are o mică... nemulţumire. "Sînt cu cineva, dar pentru a construi o relaţie, durează, iar eu vreau să profit de succesul pe care îl am în prezent, nu am timp şi de viaţă personală", a mărturisit Trăistariu.

Totuşi, chiar dacă este plecat mereu în turnee, interpretul şi-a găsit timp pentru a-şi achiziţiona un teren la Costineşti, unde îşi va construi o locuinţă. "Vreau o casă mare, cu o formă ciudată. Terenul are 2000 mp, cred că spaţiul este îndeajuns pentru ceea ce îmi doresc eu să construiesc. Aş vrea să am o grădină cu palmieri, dar şi piscine", a mai spus Mihai. Artistul face toate acestea cu gîndul la întemeierea unei familii, considerînd că are, deja, vîrsta la care ar trebui să se gîndească şi la căsătorie. "Îmi doresc mulţi copii, va trebui să mă căsătoresc şi eu, îmi plac foarte mult copiii. Dar una din dorinţele mele este să depăşesc recordul lui Mel Gibson, care are şapte copii. Eu vreau să am mai mulţi!", a mai spus Mihai Trăistariu.