Zece ani de testări gratuite în Constanţa

Fundaţia Baylor Marea Neagră sărbătoreşte 10 ani de la inaugurarea Programului de Consiliere, Testare Voluntară şi Gratuită pentru HIV şi Hepatite. Cu acest prilej, Baylor a găzduit o întâlnire cu o parte dintre persoanele care au sprijinit de-a lungul timpului proiectele fundaţiei. În cei 10 ani, programul şi-a demonstrat impactul pozitiv în viaţa comunităţii. Numeroşi dobrogeni şi-au aflat starea de sănătate şi au avut acces la tratament, iar cei mai norocoşi dintre beneficiarii programului de testare gratuită au avut certitudinea unei stări bune de sănătate. În ultimul deceniu, Fundaţia Baylor a investit în componenta de testare gratuită şi îngrijire a pacienţilor cu boli infecţioase aproape 2 milioane USD. Suma reprezintă testarea gratuită, identificarea pacienţilor reactivi, diagnosticarea celor infectaţi cu HIV şi cu virusurile hepatitice B şi C, dar şi îngrijirea lor. Bugetul a crescut semnificativ de la an la an, pornind de la aproximativ 30.000 dolari şi ajungând, în ultimii ani, la 300.000 de dolari. De la iniţierea programului, Baylor a efectuat în Dobrogea peste 65.490 de testări pentru HIV, hepatita virală B sau hepatita virală C. Aproape 5.000 dintre persoanele testate au avut rezultate reactive la unul dintre cele trei virusuri, ceea ce dovedește cât de mare este răspândirea acestor infecții în rândul dobrogenilor. De-a lungul celor 10 ani de activitate, testele efectuate la Baylor au fost reactive de 339 de ori la HIV, de 2.587 de ori la hepatita B şi de 1.919 ori la hepatita virală C. În ultimii doi ani Fundaţia Baylor a alocat un buget de aproximativ 80.000 USD pentru analizele gratuite pe care le ofertă pacienţilor cu hepatite virale B şi C. ”Este important de reţinut faptul că, cel puţin în cazul hepatitelor virale B şi C, aproximativ jumătate dintre rezultatele reactive aparţin unor persoane de peste 50 de ani. Atât în România, cât şi la nivel mondial, categoria cea mai expusă la virusul hepatitic C este cea a persoanelor născute în perioada 1945-1965”, spune directorul executiv al Fundaţiei Baylor Marea Neagră, Ana-Maria Schweitzer.

TESTĂRI Fundaţia Baylor Marea Neagră oferă testări gratuite pentru HIV şi hepatitele virale B şi C în trei centre din Dobrogea: Centrul de Excelenţă Baylor - Constanţa, str. Prelungirea Liliacului nr 10 (zona Doraly); program testări - luni - joi: 8.30 - 11.30; pentru programări sunaţi la 0241.691.730. De asemenea, vă puteţi programa pe www.baylor.ro ; Centrul de testare Baylor, bd. Tomis nr.143, Policlinica 1, cabinet 243 (Spitalul Judeţean Constanţa); program testări: luni: 8.30-13.30, miercuri: 12.30-16.30, joi: 8.30 - 16.00; pentru programări sunaţi la 0241.691.730. De asemenea, vă puteţi programa pe www.baylor.ro ; Centrul de testare Baylor, str. 1848 nr. 32, Spitalul Judeţean Tulcea, secţia de boli infectioase; Program testări: luni - joi: 8.00-13.00; pentru programări sunaţi la 0240.532.345. Aflaţi mai multe informaţii despre testarea gratuită şi despre serviciile oferite de Fundaţia Baylor bolnavilor de hepatite pe www.baylor.ro .