Zegrean: ”Demisia este act personal, nu putem să-i cerem lui Greblă demisia”

Preşedintele Curţii Constituţionale, Augustin Zegrean, a declarat, astăzi, că demisia este un act personal, iar judecătorul Toni Greblă poate alege să-şi dea demisia, Curtea Constituţională neputând să-i ceară acest lucru. "În legătură cu demisia, vreau să vă spun că demisia este un act personal, dacă dumnealui va alege să-şi dea demisia, este alegerea lui. Nu putem să-i cerem demisia pentru că legea noastră spune ce se întâmplă în situaţii de genul acesta", a spus Zegrean. El a mai explicat că Greblă poate fi cercetat fără nicio aprobare. "Deci dumealui poate fi cerecetat fără nicio aprobare de la nimeni, doar în momentul în care s-ar pune problema arestării sau trimiterea în judecată, atunci se cere aprobare din partea instituţiei care a aprobat numirea la Curte. Din acel moment, mandatul lui este suspendat", a precizat Zegrean. Augustin Zegrean a mai spus că pentru judecătorii CC a fost "o surpriză uriaşă" situaţia lui Toni Greblă. "Pentru noi a fost o surpriză uriaşă, este pentru prima dată când un judecător, o persoană de la Curte a fost în această situaţie. Ne-a şocat, nu am ştiut până nu am văzut la televizor şi nu am primit comunicatul DNA", a spus Zegrean. Curtea Constituţională a transmis joi şi un comunicat de presă în care a arătat, referitor la urmărirea penală a lui Toni Greblă, că judecătorii CC sunt suspendaţi din funcţie atunci când sunt trimişi în judecat, precizând că orice persoană beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până la pronunţarea unei decizii definitive. "Până la pronunţarea unei hotărâri definitive de condamnare, orice persoană, inclusiv judecătorul Curţii Constituţionale, beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, potrivit dispoziţiilor art. 23 alin. (11) din Constituţia României, republicată", arată CC, într-un comunicat de presă transmis după ce judecătorul Toni Greblă a fost pus sub urmărire penală de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Potrivit sursei citate, judecătorii Curţii Constituţionale pot fi urmăriţi penal fără încuviinţare, dar nu pot fi arestaţi sau trimişi în judecată decât în condiţiile legii. De asemenea, judecătorii Curţii Constituţionale sunt suspendaţi de drept din funcţie de la data trimiterii în judecată penală.