Turul II al alegerilor în localitatea Lumina a fost umbrit de mai mulţi indivizi puşi pe diversiuni. Localnicii spun că activitatea acestora s-a făcut simţită în comună cu două zile înainte de alegeri, cînd mai mulţi tineri cu maşini înmatriculate în judeţul Brăila au răspîndit ziare prin sat. \"I-am văzut vineri seara cum umblau şi aruncau ziare pe străzi, iar cînd i-am întrebat ce caută acolo şi de ce fac asta m-au ameninţat cu bătaia. Mai mult, astăzi (ieri - n.r.) au început să umble prin sat spunîndu-le oamenilor că sînt ziarişti de la Telegraf şi vor să afle cu cine vor să voteze\", a povestit un localnic din Lumina. Curioşi nevoie mare că avem colegi de care nu am mai auzit niciodată, am mers să vedem minunea din Lumina. Dezamăgire mare însă, chiar la doi paşi de primărie, cînd am descoperit că pretinsul ziarist era doar un băiat de cartier, tupeist şi cerşetor de cafea pe la sediul unui candidat aflat în cursa electorală. \"Nu am spus că sînt ziarist, nici nu ştiu unde este sediul ziarului, dar am venit la Lumina pentru că m-am uitat pe hartă şi am zis că îmi place să ajung aici\", a spus ironic diversionistul. Auzind că şi alţi colegi vor să vină la Lumina, individul de cartier şi-a luat rapid tălpăşiţa, nu înainte de a ne arunca deja penibilul slogan \"Să trăiţi bine!\". După această incredibilă întîmplare, candidatul PSD la Primăria Lumina, Dumitru Chiru, şi-a exprimat opţiunea electorală la secţia de votare unde este arondat. Am votat înainte de toate pentru ca Lumina să iasă din negura în care am intrat, pentru bunăstarea cetăţenilor acestei localităţi. Vrem să facem aici măcar o parte din lucrurile pe care le-au realizat Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu\", a declarat Chiru.