Ziua candidaturilor la PSD

Cei care aspiră la funcţia supremă în PSD au putut să îşi depună candidatura până ieri, la ora 16.00. Liderii PSD care nu agreează votul pe liste şi intenţionează să-l contracandideze pe Mircea Geoană au conturat o strategie privind depunerea individuală a candidaturilor, potrivit actualului Statut, în baza faptului că votul pe liste nu va întruni două treimi din voturile delegaţilor la Congres. Surse din PSD au declarat că această strategie \"anti-Geoană\" vizează eludarea deciziei CExN de luni privind votul pe liste, precum şi termenul limită fixat de acest for, privind depunerea candidaturilor până joi, la ora 16.00. Preşedintele Consiliului Naţional (CN) al PSD, Adrian Năstase, a declarat că nu acceptă termenul stabilit de CExN privind depunerea candidaturilor până joi, la ora 16.00, precizând că nu îl va convinge nimeni să candideze în cazul în care Statutul va prevede alegerea conducerii pe liste. În ceea ce priveşte candidatura sa, Adrian Năstase a menţionat că, deocamdată, discuţiile de joi şi vineri “sunt extrem de importante”. “Decizia mea a fost legată de felul în care se organizează acest Congres. Lucrurile nu sunt încă perfect stabilite. Protestul pe care am vrut să-l fac şi pe care l-a dublat într-un fel domnul Iliescu a creat anumite reverberaţii la nivel de bază şi la nivel de lideri. Mâine (n.r. - astăzi) va avea loc o întâlnire importantă a CExN şi vom vedea dacă unele dintre observaţiile mele vor fi acceptate”, a afirmat Năstase. Până ieri, la ora 16.00, la sediul PSD din Bucureşti îşi depuseseră candidaturile pentru funcţia de preşedinte Mircea Geoană, Cristian Diaconescu, Victor Ponta, primarul oraşului Amara, Victor Moraru, Miron Mitrea şi o doamnă al cărei nume nu îl ştie nici măcar secretarul general al PSD, Liviu Dragnea. Vicepreşedintele PSD Constanţa, Cristi Darie, a declarat că dosarul privind candidatura primarului Constanţei, Radu Mazăre, la funcţia supremă în PSD a fost depus la Bucureşti, fapt confirmat şi de prim-vicepreşedintele PSD Constanţa, Nicuşor Constantinescu. Vicepreşedintele PSD Cristian Diaconescu şi-a depus candidatura la şefia PSD, precum şi lista cu o parte din echipa sa, între care Constantin Nicolescu, Valeriu Zgonea, Vasile Puşcaş, Marian Oprişan, Adrian Severin, Nicolae Bănicioiu, Mădălin Voicu, Dan Mircea Popescu. Unii dintre cei menţionaţi pe lista lui Diaconescu neagă că ar fi fost de acord cu acest lucru. Preşedintele TSD, deputatul Nicolae Bănicioiu, a declarat, că nu figurează şi nu va candida pentru funcţia de vicepreşedinte pe lista lui Cristian Diaconescu, el sugerându-i lui Diaconescu să vină alături de Ponta, Dragnea şi alţi social-democraţi mai tineri. Vicepreşedintele PSD Victor Ponta a afirmat că, dacă la Congres îşi va anunţa candidatura şi Adrian Năstase, el nu se va retrage din cursă. Liviu Dragnea a declarat, ieri, că şi-a depus candidatura pentru un nou mandat de secretar general al PSD, el susţinând că nu are cunoştinţă dacă pentru această funcţie s-a mai înscris vreun candidat. Senatorul Miron Mitrea consideră că, în loc să fie moment de relansare, Congresul PSD e aşteptat ca spectacolul de circ al anului.