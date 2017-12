„Zona Crepusculară” în documentele destinate Comisiei „Udrea”

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor trebuia ieri să supună discuţiei solicitarea PD-L privind desfiinţarea Comisiei Udrea, raportul secretarului general al Camerei referitor la interceptările din Comisia Udrea şi propunerea Robertei Anastase privind suspendarea activităţii comisiei. Conducerea Camerei s-a reunit, însă la şedinţă nu au participat membrii cu drept de vot ai PSD, PNL şi UDMR, fiind prezenţi doar patru membri cu drept de vot din cei 13 ai Biroului Permanent. Ca urmare a lipsei de cvorum şedinţa Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor s-a amînat, însă scandalul în cazul Udrea a continuat. Înaintea şedinţei, deputatul PSD Nicolae Bănicioiu a precizat că nu a primit convocarea pentru Biroul Permanent şi că nici colegii săi de partid nu au primit această convocare. Mihai Voicu de la PNL a declarat că liberalii nu s-au prezentat la şedinţa Biroului pentru că nu au reuşit să găsească o încadrare regulamentară a motivului pentru care a fost convocată. Reprezentantul UDMR în Biroul Permanent, Kelemen Hunor, a precizat că nu se află în ţară, că şi-a făcut deja programul pentru luna august şi nu are cum să-l schimbe după cum bate vîntul în coaliţie. Secretarul Camerei Deputaţilor, Dumitru Pardău (PD-L), a declarat că preşedintele Camerei, Roberta Anastase, a cerut liderilor de grup parlamentar prezenţi în sală, să vină într-o zi, maxim două cu o propunere concretă prin care să garanteze că membrii Biroului Permanent din partea acestor partide vor participa la şedinţă. Viceliderul grupului PSD, Aura Vasile, a declarat că nu a fost vorba despre un \"boicot\" al social-democraţilor, ci pur şi simplu şedinţa a fost anunţată prea tîrziu.

Un curier neidentificat a făcut pierdut un document de la Comisia de anchetă

Şedinţa Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor nu s-a ţinut, însă disputele mediatice pe tema Udrea au continuat. Comisia parlamentară de anchetă în cazul Elenei Udrea a început şedinţa de ieri cu audierea reprezentanţilor a patru firme implicate în procedura de achiziţie pentru programul \"Lumină la malul mării\" al Ministerului Turismului (MT). Preşedintele Comisiei Udrea, Ludovic Orban, a declarat că un expert în IT va verifica data la care s-au postat pe site documentele privind achiziţiile publice de la MT, susţinînd că majoritatea postărilor au fost efectuate după începerea activităţii comisiei. Orban le-a spus colegilor săi că expertul în IT angajat de Comisia parlamentară de anchetă urmează să facă un tabel cu data care este trecută pe site pentru publicarea unor documente de la Ministerul Turismului şi data la care s-au făcut postările. Tot ieri, Orban a anunţat că un document oficial transmis de Ministerul Finanţelor şi înregistrat la registratura Camerei Deputaţilor, adresat comisiei de anchetă, nu a mai ajuns la comisie, fiind luat înapoi de reprezentantul MF care l-a adus. Orban a precizat, în şedinţa comisiei, că \"un plic\" destinat comisiei de anchetă, avînd numărul de ieşire de la Ministerul Finanţelor 296620, a fost înregistrat la registratura Camerei Deputaţilor cu numărul 5043, iar, înainte de a fi transmis comisiei, a fost luat înapoi de reprezentantul Ministerului de Finanţe cu promisiunea că îl va aduce înapoi în 10 minute. \"A trecut o oră şi jumătate şi nu a fost adus înapoi. Probabil că se schimbă conţinutul documentului, acest lucru se întîmplă acum\", a afirmat Orban. În documentul Ministerului de Finanţe revenit la comisie după două ore de la „dispariţie”, se arată că Ministerul de Finanţe vrea să facă o precizare, \"avînd în vedere interpretarea eronată a răspunsului Ministerului de Finanţe în mass-media\", menţionînd că introducerea în bugetul Ministerului Turismului a cheltuielilor aferente programului anual de dezvoltare şi a produselor turistice şi programului anual de marketing şi promovare are bază legală. Un cotidian central prezenta ieri un document atribuit Ministerului Finanţelor, adresat Comisiei parlamentare de anchetă în cazul cheltuielilor de la MT, probabil cel „retras” ieri înaintea comisiei de anchetă, document înregistrat la Cameră în data de 17 august, potrivit căruia cheltuielile făcute de MT nu ar fi avut tocmai o bază legală.

Udrea pune condiţii

Deranjată de atitudinea jurnaliştilor de la cotidianul central şi televiziunea care au prezentat documentul care o incrimina, Elena Udrea a declarat că îi va acţiona în instanţă pe cei implicaţi. Ministrul Turismului, susţine că o parte din presă este mînă în mînă cu membrii comisiei şi împreună încearcă să o înfunde. Udrea a transmis, în scris, la Biroul Permanent şi la Comisia de Anchetă că se va prezenta în faţa Comisiei doar în momentul în care aceasta va avea o altă componenţă. În ceea ce priveşte activitatea MT, instituţia a transmis spre publicare pe sistemul electronic de achiziţii publice abia luni, 17 august, rezultatele licitaţiilor pentru achiziţiile de maşini făcute în iunie, depăşind termenul legal de 48 de zile pentru informare. Revenind la disputa privind „documentul rătăcit” de la Finanţe, PNL îşi manifestă îngrijorarea în privinţa funcţionării statului de drept în România. Potrivit unui comunicat al PNL „Preluînd modelul autoritarist brevetat de şeful statului, ministrul Gheorghe Pogea îşi permite să jongleze cu documentele asumate de Ministerul Finanţelor, după cum convine intereselor doamnei Udrea“. Liberalii se întreabă: „Cînd a spus Ministerul Finanţelor adevărul despre cheltuirea banilor publici de către doamna Udrea– în documentul emis zilele anterioare, în care se scria negru pe alb că Ministerul Turismului a cheltuit ilegal banii sau astăzi, cînd aflăm că Ministerul a cheltuit legal banii? Dar şi cum a permis Parlamentul retragerea documentului MFP, înregistrat la Registratura Parlamentului, de către o persoană care nu s-a identificat?“.