Școlile unde, în 2015, elevii învață la fel ca în Evul Mediu!

20:42:38 / 01 Septembrie 2015

Tarsanar

Primaria baneasa aloca miliarde pentru fotbal si biserica.iar scolile din negureni si faurei sint intr-adevar din evul mediu.iar scoala generala din baneasa are sala de clasa cat un wc cu soba ce nu a fost reparata de pe timpul lui gingis han.Daca ar fi dupa primar.ar transforma scolile in circiuma sau garaj.Grav e ca in baneasa e si posibil