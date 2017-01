La 85 de ani de la trecerea la cele veșnice a „Patriarhului Dobrogei” Ioan N. Roman (20 iulie 1866 - 12 iulie 1931), la Biblioteca „Arhiepiscopul Lucian Florea” a Centrului Eparhial Tomis va avea loc marți, de la ora 10.00, un simpozion omagial. La evenimentul organizat de Biblioteca Județeană Constanța (BJC) „Ioan N. Roman”, Arhiepiscopia Tomisului, Departamentul Cultural-Educațional și Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale, vor participa: istorici, bibliotecari, jurnaliști și publiciști.

„Pentru Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman”, 2016 este un an cu o importantă încărcătură emoțională, știut fiind că se împlinesc 85 de ani de la moartea lui Ioan N. Roman, cât și 85 de ani de existență a acestei instituții. Am ales marcarea celor două evenimente în două etape firești - comemorarea și simpozionul din ziua de 12 iulie, chiar ziua morții lui Ioan N. Roman, și, respectiv, momentul festiv, din septembrie, dedicat Bibliotecii noastre. Simpozionul din 12 iulie are loc la Biblioteca Centrului Eparhial Tomis, în mod simbolic: este ziua comemorării „Patriarhului Dobrogei” și prin cele religioase, în aceeași măsură în clădire a funcționat un timp și Biblioteca Județeană Constanța. Actul de înființare - Decizia Ministerului Instrucțiunii Publice și Culturii Naționale, sub semnătura lui Nicolae Iorga - datează din 9 iulie 1931. Așadar, zilele acestea, ne amintim cu recunoștință și omagiem pe toți cei care au creat și împlinit biblioteca publică din Constanța”, a spus, pentru ziarul „Telegraf”, directorul BJC, dr. Corina Apostoleanu.

