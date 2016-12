A murit Fred Thompson, fost senator şi star al serialului ”Lege şi ordine”

Fred Thompson, fost senator republican al statului Tennessee, star al producţiilor din franciza de televiziune ”Lege şi ordine / Law & Order”, care a îmbinat cu succes activitatea politică cu o carieră prolifică în film şi televiziune, a murit din cauza unui cancer, duminică, la vârsta de 73 de ani. Fred Thompson, fost procuror federal în viaţa reală, a devenit cunoscut publicului larg graţie rolului de procuror districtual pe care l-a interpretat în franciza de succes ”Lege şi ordine”, produsă şi difuzată de postul american NBC. Actorul a murit din cauza unui cancer limfatic, a precizat Brent Leatherwood, manager executiv al filialei din Tennessee a Partidului Republican, citat de Reuters.

Actorul-politician, care a devenit cunoscut prima dată la Washington în calitate de procuror în scandalul Watergate, şi-a petrecut ultima parte a vieţii într-un centru de îngrijiri paliative din Nashville. Fred Thompson a fost ales în Senatul american în 1994 şi a fost senator timp de două mandate, înainte de a se retrage din politică, în 2003. Şi-a anunţat candidatura pentru o nominalizare din partea Partidului Republican la alegerile prezidenţiale din 2008, în timpul unei ediţii din 2007 a emisiunii „The Tonight Show with Jay Leno“ a postului NBC, dar s-a retras din acea cursă prezidenţială, în ianuarie 2008, din cauza numărului redus de susţinători. Născut în Sheffield, Alabama, Fred Thompson a obţinut o diplomă în drept la Universitatea Vanderbilt, a devenit procuror federal şi a lucrat o perioadă pentru senatorul republican de Tennessee Howard Baker. Acesta din urmă i-a obţinut un post de procuror-consultant în comisia specială a Senatului american ce a anchetat scandalul Watergate în 1972, declanşat de o spargere dată în sediul general din Washington al Partidului Democrat. Potrivit presei americane, Thompson l-a ajutat pe Baker să redacteze o întrebare, devenită celebră, pusă de comisia de anchetă: ”Ce ştia preşedintele şi în ce moment a aflat?”. În timpul unei audieri televizate din iulie 1973, Fred Thompson a adresat această întrebare, care l-a determinat pe Alexander Butterfield, un consilier de la Casa Albă, să dezvăluie în mod public existenţa unui sistem secret de ascultare şi înregistrare administrat de Biroul Oval. Existenţa acelor înregistrări a jucat un rol crucial în ancheta ce a vizat eforturile de muşamalizare a scandalului Watergate, determinând în cele din urmă demisia preşedintelui Richard Nixon, în 1974.

Alternând cu succes activitatea din actorie şi politică, Fred Thompson a interpretat roluri secundare în numeroase filme de succes, precum ”Fără scăpare / No Way Out”, ”Vânătoarea lui Octombrie Roşu / The Hunt for Red October”, ”Zilele Tunetului / Days of Thunder”, ”Greu de ucis 2 / Die Hard 2”, ”Promontoriul groazei / Cape Fear” şi ”În bătaia puştii / In the Line of Fire”. Cel mai notabil rol al său de televiziune a fost cel al procurorului new-yorkez Arthur Branch din producţiile din seria ”Law & Order”, în care a jucat din 2002 până în 2007.

