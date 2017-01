Academia de Fotbal „Farul”, victorioasă la „Winter Tomis Challenge Cup”

Sâmbătă și duminică, în Sala Sporturilor din Constanța, Academia de Fotbal „Farul” a organizat prima ediţie a „Winter Tomis Challenge Cup”, competiţie rezervată echipelor formate din jucători născuți după 1 ianuarie 2007, la care au fost prezente şase echipe, împărţite în două grupe: Grupa A - Academia Farul, Atletic Junior Călăraşi şi ACS Performer; Grupa B - FC Farul, New Stars Bucureşti şi Academia Hagi. Calificată în semifinale după ce a ocupat locul secund în grupă, după călărășeni, Academia Farul a ajuns în ultimul act al întrecerii, impunându-se clar în duelul cu New Stars București. În schimb, Academia Hagi a ratat prezența în finală la loviturile de departajare, iar ghinionul a continuat pentru constănțeni și în finala mică, pierdută în confruntarea cu New Stars București, după ce la pauză constănțenii aveau un avantaj de trei goluri. În partida decisivă pentru câștigarea trofeului, Academia Farul a trecut fără probleme de Atletic Junior Călăraşi, după ce, în faza grupelor, cele două echipe încheiaseră la egalitate. Totodată, Academia Farul și-a adjudecat și cele trei premii individuale: cel mai bun portar - Sebastian Zaharia, cel mai bun jucător al turneului - Iustin Doicaru și golgheterul turneului - David Asan.

Rezultate Grupa A: Academia Farul - ACS Performer 4-0, Academia Farul - Atletic Călăraşi 2-2, Atletic Călăraşi - ACS Performer 5-1. Clasament: 1. Atletic Călărași 4p (7-3), 2. Academia Farul 4p (6-2), 3. ACS Performer 0p (1-9).

Rezultate Grupa B: New Stars Bucureşti - Academia Hagi 2-2, FC Farul - New Stars Bucureşti 0-5, FC Farul - Academia Hagi 1-5. Clasament: 1. New Stars București 4p (7-2), 2. Academia Hagi 4p (7-3), 3. FC Farul 0p (1-10).

Meciul pentru locurile 5-6: ACS Performer - FC Farul 5-0.

Semifinale: Atletic Călărași - Academia Hagi 1-1, 3-1 după loviturile de departajare; Academia Farul - New Stars București 4-0. Finala mică: New Stars București - Academia Hagi 4-3. Finala mare: Academia Farul - Atletic Călărași 3-0.

