Accident de muncă mortal la Șantierul Naval Constanța

07:24:18 / 20 August 2016

rolul itm constanta

domnilor directori de itm contanta-bola si becheanu de ce institutia pe care o conduceti nu este eficienta in prevenirea astfel de accidente mortale? de ce dati numai avertismente nu si amenzi inainte de tragedie? acuma degeaba amendati firma, mortul nu l mai inviati!sau tot mortul va fi de vina? lucrez pe litoral si nimeni nu se teme de protectia muncii a directorului becheanu;niciun control tematic in eforii desi se munceste in conditii de nesiguranta pentru tineri si mult peste limita normala de rezistenta fizica a minorilor; conditiile de munca jalnice....si niciun control pe linia ssm protectia muncii, de inspectorii dvs auzim doar in presa cand moare un lucrator la locul de munca, sa vi se adauge in titulatura inspectorii care cerceteaza numai decese....