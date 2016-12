Adele face aluzie la un nou album

Cântăreaţa britanică Adele pare să confirme zvonurile din ultima vreme că se pregăteşte de lansarea celui de-al treilea album de studio din carieră. Pe contul său de Twitter şi-a luat „la revedere“ de la vârsta de 25 de ani, pentru că pe 5 mai a împlinit 26 de ani. Adele a mai adăugat un mesaj prin care îşi anunţă fanii că îi va vedea din nou spre sfârşitul anului. Acest mesaj are o importanţă deosebită, pentru că ambele albume lansate de cântăreaţă au avut ca titlu vârsta ei. În ianuarie 2008 a lansat albumul de debut, “19”, iar în ianuarie 2011, materialul discografic intitulat “21”. În ceea ce priveşte aniversarea ei, în locul unei petreceri luxoase, Adele a preferat să serbeze alături de 15 prieteni, într-un restaurant popular de pe Kings Road, în cartierul londonez Chelsea. Printre aceştia s-au numărat muzicianul Elliot Gleave, cunoscut sub numele de scenă Example, alături de soţia sa, Erin McNsught, dar şi comediantul Alan Carr. Petrecerea a fost dată de gol doar de impresionantul personal de pază pe care l-a tocmit Adele pentru a fi sigură că se va bucura de intimitatea pe care şi-o dorea.

Din februarie tot circulă zvonuri despre mult-aşteptatul nou album al lui Adele. S-a spus la început că artista lucrează cu Prince, zvon infirmat ulterior. Apoi, Phil Collins a confirmat că a început să lucreze cu Adele, informaţie nedezminţită deocamdată. Fostul toboşar al trupei Genesis a precizat că Adele a fost cea care l-a contactat, spre marea lui surpriză, dar şi satisfacţie.

Multe s-au întâmplat, din 2011 încoace, în viaţa lui Adele. S-a îmbogăţit, s-a consacrat drept una dintre cele mai bune voci ale momentului şi a dominat clasamentele la vânzarea de albume în SUA şi Marea Britanie. Însă, cu siguranţă, cele mai mari satisfacţii vin în viaţa ei privată. L-a întâlnit pe partenerul său, americanul Simon Konecki, şi a dat viaţă fiului lor, Angelo, acum de 18 luni. Aceste noi experienţe de viaţă i-au oferit fără îndoială inspiraţie, dar albumul “21” va fi greu de depăşit. Numai anul trecut i-a adus suma de 30 de milioane de lire sterline din drepturi de autor, circa 36 de milioane de euro.