Ai repartitor de căldură? Ai factură mai mare!

10:55:18 / 04 Februarie 2014

REPARTITOARE PENTRU FRAIERI

CUM SA FIE MAI BINE CU REPARTITOARE? AM DOUA CAMARE(40 METRI PATRATI0, LOCUIESC IN TOMIS NORD SI AM AVUT FACTURA PE LUNA DECEMBRIE 720 LEI... AM CERUT EXPLICATII LA ASOCIATIE SI MI S-A COMUNICAT CA NUMAI CALDURA A FOST 610 LEI... IN CONDITIILE IN CARE REPARTITOARELE AU FOST DESCHISE DOAR 15 ZILE...( RESTUL DE 15 ZILE AM FOST IN CONCEDIU).... NISTE HOTI!!! .IAR LUNA URMATOARE VOR SA SCUMPESCA GIGACALORIA? DEJA AM DAT JUMATATE DIN SALARIU PE INTRETINERE... CE VOR? SA NU MAI MANCAM, SA NE LUAM MEDICAMENTE, SA NU IMI MAI TRIMIT COPILUL LA SCOALA?... E REVOLTATOR... NOI NU IESIM IN STRADA SA NE APARARM DREPTURILE, DOAR CAND TRECE MAZARE CU CARELE ALEGORICE... E CLAR CA NE MERITAM SOARTA