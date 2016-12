Al treilea mandat pentru şefia CMR

Alegerile la Colegiul Medicilor din România (CMR), filiala Constanţa, au luat final. A existat o singură contestaţie, a dr. Corneliu Neagoe, însă aceasta a fost respinsă ca fiind nefondată. Din păcate, şi în acest an, dezinteresul medicilor faţă de ceea ce înseamnă CMR, organizaţie profesională care le apără interesele, a fost la mare... „înălţime”. Ca drept dovadă, s-a impus un tur doi, aşa cum de altfel se întâmplă, frecvent, şi la alegerile prezidenţiale. Oamenii sunt atât de sătui de ceea ce se întâmplă încât nu mai dau nici măcar doi bani, indiferent de clasele sociale. Cu toţii au ajuns să gândească la fel, să-şi piardă încrederea în cei care-i conduc, care le apără interesele. Medicii constănţeni aproape că au fost aduşi la urnele de vot cu arcanul, şi asta pentru că, din păcate, corpul medical este reprezentat şi de doctori care habar nu au ce înseamnă CMR, care îi sunt atribuţiile, cu ce se... „operează”. Cum nimeni nu şi-a bătut prea tare capul cu aceste alegeri, cei care şi-au dorit cu adevărat şi care s-au implicat în desfăşurarea campaniilor de promovare au obţinut cu uşurinţă rezultatul scontat. Ca drept dovadă, nimeni nu a împiedicat-o pe dr. Gabriela Dascăl să ocupe, pentru a treia oară, scaunul de şef al CMR, filiala Constanţa. Medicul a fost ales cu 19 voturi din 19. CMR Constanţa are şi trei vicepreşedinţi: prof. univ. dr. Gheorghe Comşa (15 voturi din 19), dr. Vlad Daniel (14 voturi din 19) şi dr. Marius Popa (19 voturi din 19). Secretar a fost aleasă dr. Emma Gheorghe (18 voturi din 19). Cea care va reprezenta Constanţa în Consiliul Naţional al CMR este dr. Gabriela Dascăl. „Nu am fost surprinsă de rezultat. Mă aşteptam să câştig pentru că am muncit foarte mult, am susţinut o campanie puternică, le-am explicat colegilor de ce să mă voteze. Au înţeles şi m-au votat”, a declarat, mulţumită, dr. Dascăl. Şi ea recunoaşte că prezenţa foarte scăzută la vot este cauzată de dezinteres, de faptul că sunt doctori care nu ştiu mai nimic de ceea ce înseamnă CMR. Dr. Dascăl încearcă şi în noul mandat să schimbe mentalităţi, dar în primul rând să promoveze tinerii care trebuie să înveţe „bucătăria” CMR, fapt care-i va ajuta pe viitor.