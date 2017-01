Alegeri la Universitatea ”Ovidius”! Cine va fi noul rector?

Universitatea ”Ovidius” din Constanta (UOC) își stabilește astăzi viitorul rector. 742 de cadre didactice și de cercetare precum și studenți sunt așteptați la urne între orele 8.00 și 20.00 pentru a stabili cine va conduce instituția de învățământ în următorii patru ani.

În cursa pentru conducerea instituției de învățământ în următorii 4 ani se află actualul rector, prof. univ. dr. Sorin Rugină și chirurgul prof. univ. dr. Octavian Unc, ambii cadre didactice ale Facultății de Medicină, o premieră pentru UOC. Votul se desfășoară și de această dată la Cantina Universității din b-dul Mamaia nr. 124. Dacă niciun candidat nu va obține cel puțin 50+1% din voturi, cadrele didactice cu drept de vot vor fi chemate la din nou la urne, pe 28 martie.

UPDATE:

Până la ora 11.00 şi-au exprimat opţiunile 119 alegători.

UPDATE 12.05:

Actualul rector şi candidatul pentru un nou mandat la conducerea UOC, Prof. Univ. dr. Sorin Rugină,a venit la vot alături de stafful de campanie format de decani şi prorectori.

UPDATE 12:34:

Şi cel de-al doilea candidat pentru funcţia de rector, Prof.Univ. dr. Octavian Unc s-a prezentat la urne în urmă cu câteva minute. Vom reveni!

UPDATE 13.08:

După ce au votat, cei doi candidați pentru cea mai importantă funcție din UOC au făcut câteva declarații.

”Este o zi foarte importantă pentru că este debutul unui mandat întreg al rectorului care va fi ales, suntem optimiști și încerc să cred că împreună cu echipa pe care o vedeți vom câștiga și vom putea să continuăm ceea ce am început, ba chiar să dezvoltăm pe acest fond de stabilitate performanța, care să ne situeze în rândul universităților mari nu numai din țară, ci și din Europa, nu numai ca număr de studenți ci și ca valoare. Sunt optimist, programul nostru este un program rațional, care asigură, dincolo de continuitate și elemente substanțiale de progres rapid. Trebuie să ne reorganizăm intern, pentru că vom avea un mandat întreg la dispoziție. Mandatul pe care îl închei a fost foarte dificil, a fost vorba de rezolvarea problemelor din Raportul Corpului de Control al Ministerului Educației, controale ale Curții de Conturi, evaluarea ARACIS, care ne-am modificat agenda și s-au suprapus peste activitatea curentă: admitere, licență”, a declarat prof. univ. dr. Sorin Rugină.

”Este un vot pentru UOC în primul rând, care trebuie să se reașeze într-o galerie valorică a universitarismului românesc. Am votat pentru toți studenții care ar trebui să devină mândri de faptul că au absolvit universitatea noastră. Am votat pentru toate cadrele didactice care reprezintă componenta elitei științifice, academice și culturale a Constanței și am votat pentru Constanța, care ar trebui să aibă în UOC un far genovez al culturii, al academismului, al moralității, prin care să se realizeze construcții sociale politice și administrative. Acestea sunt lucrurile pentru care am votat”, a declarat prof. univ. dr. Octavian Unc.

UPDATE 15.30:

Până la ora 15.00 își exprimaseră opțiunea 462 de persoane cu drept de vot.

UPDATE 18.00:

Rectorul va fi validat după primul tur, întrucât peste 50% dintre cadrele didactice și studenții cu drept de vot s-au prezentat la urne. Astfel, la ora 18.00, își exprimaseră opțiunea 592 de alegători.