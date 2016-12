Alice Cooper s-a... privatizat

Rockerul american Alice Cooper le-a făcut o surpriză nesperată fanilor săi, oferindu-le posibilitatea de a cumpăra ținute din colecția sa personală. Săptămâna trecută, el a deschis un magazin de haine în Phoenix, Arizona, îmbrăcămintea fiind achiziţionată de cântăreţ în timpul turneelor pe care le-a susţinut de-a lungul anilor. Magazinul se numeşte Alice's Attic, iar o parte din câştigurile obţinute va fi donată centrului pentru adolescenţi Cooper's Rock Teen Center, situat peste drum de spaţiul comercial. ”Sunt depedent de cumpărături. Când plec în turneu, mă întorc acasă cu zece valize pline de haine. Aşa că încep să le sortez şi zic ”OK, pentru magazin, pentru magazin, asta tot pentru magazin”. Multe haine sunt produse de mărci de calitate. Totul a fost al meu, a fost purtat de mine”, a spus Alice Cooper la deschiderea magazinului. ”Cred că, pe lângă muzică şi artă, ar trebui să îi învăţăm pe tineri şi comerţ. Ar trebui să îi învăţăm cum să folosească o casă de marcat, pentru că nu toţi au înclinaţii muzicale, e doar un alt mod de a-i educa să facă ceva, orice e necesar pentru a-i lua de pe stradă. Pentru viaţa pe stradă există doar două rezultate: închisoarea sau moartea. De fiecare dată când ajuţi un copil să înveţe ceva, asta faci, îl salvezi", a spus rockerul în vârstă de 66 de ani.

De la primul său album solo, din 1975, ”Welcome to My Nightmare”, până la albume precum ”The Last Temptation”, din 1994, şi ”Brutal Planet”, din 2000, albumele-concept au fost specialitatea lui Alice Cooper. Unul dintre cele mai recente albume de studio, ”Along Came a Spider” (2008), este istoria unui ucigaş în serie, o pânză de intrigi, înfăşurată în jurul unui hard-rock de calibru greu. Co-produs de Alice Cooper împreună cu Dany Saber (Black Grape, Rolling Stones, Ozzy Osbourne, David Bowie) şi Greg Hampton (Bootsy Collins, Buckethead), albumul include piese precum ”I Know Where You Live” şi ”Vengeance Is Mine”, ce evocă imnuri clasice din portofoliul lui Cooper, ”Is it My Body” şi ”Under My Wheels”.