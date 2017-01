Am văzut-o și p-asta! Staționare în mijlocul drumului

Parcări pe scuaruri, pe trotuare, pe spații verzi sau pe locuri pentru persoane cu dizabilități am mai văzut. Dar când primim imagini de genul celei pe care v-o prezentăm astăzi, nu putem să nu ne întrebăm dacă persoana care și-a lăsat mașina în așa hal nu are cumva coarne și coadă și tot ce-i trebuie unei bovine care se respectă... Inclusiv un creier de găină... Nu ne explicăm care este numărul maxim de neuroni pe care trebuie să-i ai pentru a parca un amărât de Matiz în MIJLOCUL străzii - fie ea și alee de acces într-o parcare. După o atare demonstrație de nesimțire, sperăm că șoferul împricinat nu mai are pretenția să fie numit om. Ar trebui să dea examen și pentru a fi cadorisit cu titulatura "primată bipedă". Îi mulțumim lui Florentin pentru fotografiile de astăzi.

Dacă găsiți exemple similare de boi/vaci care parchează, remiteți-le la adresa office@telegrafonline.ro. Vă mulțumim atât pentru efortul făcut, cât și pentru orice informație suplimentară legată de copitatele care au parcat ca-n ogradă.

