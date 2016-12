Ambasadorul Franței la București mulțumește pentru sprijinul avut din partea autorităţilor române

Ambasadorul francez Francois Saint Paul a mulţumit sâmbătă pentru sprijinul oferit de autorităţile române după atentatele de la Paris, subliniind că a primit "mesaje foarte clare de solidaritate".

"Aș vrea .(..) să mulțumesc pentru sprijinul pe care l-am avut din partea autorităților din România. Am fost în contact imediat cu toate autoritățile și cu Guvernul, și primul-ministru desemnat și, bineînțeles, cu președintele. Am avut mesaje foarte clare de solidaritate", a spus ambasadorul. El a mai spus că Parisul a cunoscut o tragedie de "o amploare necunoscută în Franţa", a exprimat condoleanţe familiilor victimelor şi a subliniat "că polițiștii, medicii, pompierii au făcut tot ce puteau și vor continuă să facă tot ce se poate".

Diplomatul a mulţumit "în mod particular pentru propunerea primită din partea autorităților române de a ajuta, în ce privește tratamentul victimelor și oferta ca și în spitale româneşti să poată fi tratate victime".

"Această tragedie ne amintește ce am trăit împreună cu tragedia din clubul Colectiv și că medicii francezi au ajutat foarte mult și vor continua să ajute", a declarat ambasadorul.