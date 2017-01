America și Canada dansează pe muzica românilor de la Fly Project

Hitul „Toca Toca” al băieților de la Fly Project a fost preluat de unul dintre cele mai cunoscute show-uri de televiziune din America și Canada, „So You Think You Can Dance”, în juriul căruia se află și Jason Derulo. „Suntem fericiți și onorați că muzica noastră face oamenii să danseze, să se bucure și dă startul celor mai tari petreceri în lumea întreagă. Show-ul „So You Think You Can Dance” este cunoscut în toată lumea și suntem încântați să fim asociați cu el și piesele noastre să fie alese pentru dansurile din emisiune”, a spus Tudor.

Vara se anunță plină de evenimente pentru Dan și Tudor. După ce la începutul sezonului estival au fost în America Latină, în prezent ei continuă turneul internațional „#MostWanted” în Macedonia, Rusia și Turcia.

