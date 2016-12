”Jurassic World”, pe locul 3 în topul filmelor cu cele mai mari încasări din istorie

Lungmetrajul ”Jurassic World”, lansat în urmă cu o lună şi jumătate, a depăşit pelicula ”Răzbunătorii / The Avengers” (2012) în box office-ul mondial şi a urcat pe locul al treilea în topul filmelor cu cele mai mari încasări din istorie. Avându-i în rolurile principale pe actorii Chris Pratt şi Bryce Dallas Howard şi regizat de Colin Trevorrow, filmul a generat încasări de 1,522 miliarde de dolari în primele şase săptămâni după lansarea pe marile ecrane. Singurele două filme care au obţinut încasări mai mari sunt peliculele regizate de cineastul canadian James Cameron - ”Avatar” (2,7 miliarde de dolari) şi ”Titanic” (2,1 miliarde de dolari).

Lungmetrajul ”The Avengers”, un film inspirat din universul supereroilor Marvel, lansat în 2012, obţinuse încasări de 1,519 miliarde de dolari în box office-ul mondial. Un alt film lansat în acest an, ”Furios şi iute 7”, ocupă locul al cincilea în box office-ul mondial, cu încasări de 1,511 miliarde de dolari. Întrucât alte două filme ce vor fi lansate în a doua jumătate a acestui an - ”Spectre”, următorul opus din franciza ”James Bond”, şi ”Star Wars: The Force Awakens” - sunt aşteptate cu un interes uriaş în rândul cinefililor din lumea întreagă, specialiştii spun că nu există nicio garanţie că ”Jurassic World” îşi va păstra, la finalul anului 2015, poziţia a treia în topul filmelor cu cele mai mari încasări din istorie.