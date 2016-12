Angajații Biobazei, bătuți de așa-ziși iubitori de animale

11:33:39 / 11 Iulie 2015

Doamna reporter (?) Adelina Iancu, am o intrebare la dvs. Acesta este un articol obiectiv despre o intamplare ce-i drept nedorita din orasul unde profresati sau o insiruire de injurii la adresa iubitorilor de animala fara ,,asa zisi" (...avand in vedere ca nu sunteti in masura de a aprecia sentimentele oamenilor si a le pune etichete) si o denigrare a organizatiei Baricada verde care intradevar deranjeaza prin atitidinea civica pe care are vis-a-vis de neregulile observabile in anumite institutii din oras? Nu este de demnitatea unui reporter si nici macar a unui om de a-i eticheta pe altii drept ,,animale"asa cum faceti dvs in debutul articolului. Imi aduc aminte de celebrul ,,mai animalule......"care l-a facut celebru pe fostul primar al Constantei. Cred ca ar trebui gandit inainte de a scrie...Sa revenim la articol. Din primele randuri ale relatarii dvs intelegem ca incidentul a inceput in momentul in care iubitorii de animale au venit la biobaza- total neadevarat si, cateva randuri mai jos ziceti ca a inceput cand s-a produs coincidenta stranie de a intra masina de ecarisaj in biobaza ....... Poate ca ar fi bine sa va hotarati si, si mai bine, sa va informati inainte de a scrie. Oare ce incredere sa aiba cititorii in relatarea evenimentelor ulterioare... Exista dovezi foto si filmari care arata ca ambuscada s-a produs in momentul in care hingherii au incercat sa inchida usile masinii de ecarisaj ptr. a impiedica filmarea conditiilor in care erau tinuti cainii.... Oare nu s-a observat ca hingherii imping oamenii in spate incercand sa elibereze zona din fata usilor masinii, oare nu s-a observat ca o femeie din tabara adversa hingherilor a fost trantita pe jos.De ce nu ati scris si ca iubitorii de animale au fost sechestrati in biobaza, portile fiind inchise cu lanturi, si intimidati prin chemarea firmei de paza si ca ei au chemat politia sunand la 112 ptr. a fi eliberati. Nu era oare mai bine sa va documentati ascultand ambele parti, verificand si analizand dovezile sau asteptand rezultatul anchetei facuta de organele competente. Sunteti cumva purtatorul de cuvant al d-lui Daniel Radu, administrator biobaza, care nu era prezent loco la ora incidentului dar stie ca persoanele implicate in incident sunt de la Baricada Verde, organizatie nonguvernamentala ,,cunoscuta ptr. aversiunea pe care o are fata de biobazele din judet" (citat din articolul dvs). Deocamdata politistii sectiei 4 continua cercetarile si s-ar putea sa nu vada evenimentele la fel ca dvs. deoarece.....sunt obiectivi si profesonisti. Multumim ptr. articol.