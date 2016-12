Angelina Jolie își pune copiii la treabă

Angelina Jolie vrea ca fiul ei cel mare, Maddox, să conducă fundaţia de caritate care îi poartă numele, înfiinţată de artista americană în urmă cu 12 ani şi să lucreze în calitate de consultant pe platourile de filmare ale celui mai recent lungmetraj al său. Vedeta americană, care l-a adoptat pe Maddox, în vârstă de 13 ani, dintr-un orfelinat din Cambodgia, în 2002, spune că fiul ei va conduce Fundaţia Maddox Jolie-Pitt, pe care a înfiinţat-o în urmă cu 12 ani, pentru a ajuta familiile care se confruntă cu probleme asociate cu sărăcia din regiune şi a contribui la conservarea habitatului remarcabil şi a vieţii sălbatice din zonă pentru generaţiile viitoare. Întrebată dacă Maddox se va implica în realizarea următorului ei film, ”First They Killed My Father: A Daughter of Cambodgia Remembers”, produs de platforma online Netflix, despre regimul comunist al Khmerilor Roşii, în timpul căruia peste 1,7 milioane de civili au murit în această ţară, în anii '70, celebra actriţă americană a spus: ”Maddox va fi pe platoul de filmare în fiecare zi, după orele de şcoală şi se va implica în producţia din spatele camerelor de filmat. Şi, da, el este deja implicat în activităţile Fundaţiei Maddox Jolie-Pitt şi va prelua responsabilităţile mele atunci când va fi mai mare”.