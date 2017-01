Armata şi Afacerile Interne primesc cei mai mulţi bani în plus

PE PLUS Ministerul Apărării Naţionale primeşte în 2016 cei mai mulţi bani în plus faţă de execuţia preliminată din 2015, respectiv 3,36 miliarde de lei, ajungând la 10,35 miliarde de lei (+48%), urmat de Ministerul Afacerilor Interne, cu o suplimentare de 1,86 miliarde lei, la 10,92 miliarde lei (+20,6%), potrivit Mediafax. Astfel, ponderea alocării în PIB a crescut de la 0,99% la 1,39% în cazul Ministerului Apărării, iar cea aferentă MAI urcă de la 1,29% la 1,46% din PIB, potrivit proiectului de buget pe 2016. Ministerul Finanţelor Publice va avea alocate 1,66 miliarde de lei în plus (+1,6%), ajungând la circa 21,52 miliarde lei, cu o pondere în PIB de 2,88%, în urcare de la 2,82% din PIB la execuţia preliminată din 2015. De asemenea, Guvernul dă Ministerului Sănătăţii 666,8 milioane de lei în plus faţă de execuţia preliminată 2015 (+11,6%), astfel că bugetul ministerului ajunge la 6,39 miliarde de lei, reprezentând 0,86% din PIB, de la 0,81%. Şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice are fondurile suplimentate cu 662 milioane de lei (+10,4%), la 6,61 miliarde de lei. Ponderea în PIB avansează de la 0,85% la 0,89%. Cea mai mare creştere, de 130%, revine Ministerului pentru Societatea Informaţională, care are alocate cu 240 de milioane de lei mai mult şi ajunge la un buget de 425,54 milioane de lei, cu o pondere de 0,06% din PIB, de la 0,03%. Ministerul Culturii va primi cu 171,3 milioane de lei mai mult (+29%) şi va avea de la bugetul de stat circa 757,3 milioane de lei, reprezentând 0,1%, în urcare de la 0,08% din PIB. Executivul a alocat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o sumă suplimentară de 143,4 milioane de lei (+2,8%), fondurile ajungând la 5,35 miliarde de lei, însă ponderea în PIB scade de la 0,74% la 0,72%. Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului este ultimul cu fonduri suplimentare, de 12,12 milioane de lei (+2,3%), şi va primi anul viitor 539,34 milioane de lei. Ponderea alocării în PIB stagnează la 0,07%.

ÎN MINUS La capitolul tăieri, cea mai mare scădere va fi aplicată la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, de 3,8 miliarde de lei (-10,3%), astfel că ministerul va avea alocate circa 33,17 miliarde de lei, reprezentând 4,44% din PIB, în coborâre de la 5,25%. Acesta este urmat în topul tăierilor faţă de execuţia preliminată 2015 de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu minus 1,42 miliarde de lei (-20,7%), astfel că ajunge la un buget de aproape 5,44 miliarde de lei, iar ponderea se reduce de la 0,97% la 0,73% din PIB. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor va primi cu 1,33 miliarde de lei mai puţin (-65,4%), respectiv 704,2 milioane de lei, de la 2,04 miliarde lei, ponderea în PIB ajungând la 0,09%, de la 0,29%. Suma alocată Ministerului Fondurilor Europene se reduce cu 1,22 miliarde de lei (-27,8%), la circa 3,18 miliarde de lei, reprezentând 0,43% din PIB, în scădere de la 0,63%. Guvernul a repartizat Ministerului Transporturilor cu 971,5 milioane lei mai puţin (-7,6%), respectiv 11,86 miliarde de lei, astfel că ponderea se ajustează de la 1,82% la 1,59% din PIB. Bugetul Finanţelor a fost redus cu 352,4 milioane de lei (-8,6%), la aproape 3,75 miliarde lei, cu o pondere de 0,5% din PIB, de la 0,58%. Bugetul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri a scăzut cu 352,3 milioane de lei (-63,3%), la 204,44 milioane de lei, iar ponderea în PIB s-a ajustat de la 0,08% la 0,03%. Ministerul Justiţiei primeşte de la buget 3,11 miliarde de lei, în scădere cu 257 milioane de lei (-7,6%), fondurile reprezentând 0,42% din PIB, faţă de 0,48%. La rândul său, Ministerul Afacerilor Externe va avea mai puţini bani alocaţi, cu 121,25 milioane de lei (-14,3%), cu fonduri de la buget de 725,1 milioane de lei şi o pondere de 0,1% în PIB, de la 0,12%. Cu cele mai mici ajustări la buget se regăseşte Ministerul Public, cu minus 108,5 milioane de lei (-10,4%), primind alocări de 934,04 milioane de lei. Acestea reprezintă 0,13% din PIB, în scădere de la 0,15%. Ministerul pentru Consultarea Publică şi Dialog Civic va primi 9 milioane lei, potrivit proiectului de buget.